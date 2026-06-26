Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Διαφωνίες στη Βουλή για την κατάργηση της δεύτερης "εκλογικής" Κυριακής

λοκληρώνεται σήμερα η διήμερη συζήτηση στη Βουλή για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι ενώ χθες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις διατάξεις που σχετίζονται με την κατάργηση του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, αναπτύσσοντας το σκεπτικό πίσω από την ένσταση αντισυνταγματικότητας, τόνισε ότι «η κυβέρνηση επιδίδεται σε μία ευρεία άσκηση συνταγματικής φακιρικής, φέρνοντας ένα εκλογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, νοθεύοντας έτσι τη λαϊκή βούληση» και δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν θα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη.

Ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Καιρίδης, μίλησε για μια «απολύτως προσχηματική» ένσταση αντισυνταγματικότητας, ενώ για άλλη μία φορά τα τελευταία 24ωρα εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

«Η δημαρχία Δούκα αποτελεί βούτυρο στο ψωμί μας, καθώς δυσφημεί το λαϊκό μέτωπο που ετοιμάζουν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι με τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι η Αθήνα δεν έχει βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση ακόμη και από τα χρόνια των μνημονίων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την κυβέρνηση της ΝΔ περνάει τις χειρότερες μέρες της», ενώ ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση «για εκλογικό σύστημα με χαρακτηριστικά παπατζή ή αλλιώς εκλογικό τζογάρισμα». Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, είπε ότι με το νέο σύστημα που έρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια «τίθεται θέμα ανισοτιμίας της ψήφου καθώς υπάρχουν ψήφοι πρώτης και δεύτερης διαλογής».

Για προσβολή της λαϊκής κυριαρχίας έκανε λόγο ο βουλευτής Λάρισας της ΝΙΚΗΣ, Γιώργος Ρούντας. Υπέρ της ένστασης αντισυνταγματικότητας τάχθηκε και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Σύστημα Φρανκενστάιν ήταν το πρωτοφανές σε όλη την υφήλιο, να κερδίζει δήμαρχος από την πρώτη κάλπη και να είναι μειοψηφία μέσα στο δημοτικό του συμβούλιο», δήλωσε ο Θόδωρος Λιβάνιος

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, σχολιάζοντας τις αντιπολιτευτικές αιτιάσεις υποστήριξε ότι «το σύστημα των δύο γύρων έχει κλείσει τον κύκλο του», και πρόσθεσε πως νούμερο «ένα» στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, η ταλαιπωρία των ψηφοφόρων, αλλά και τα «παζάρια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου». «”Δεν μας αρέσει το εκλογικό σύστημα, άρα είναι αντισυνταγματικό”. Αυτό μας λέτε», είπε με νόημα απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, σπεύδοντας να διευκρινίσει πως το Σύνταγμα δεν θέτει συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, πολλώ μάλλον σύστημα δύο γύρων. Μάλιστα σε άλλο σημείο σχολίασε πως «σύστημα Φρανκενστάιν ήταν το πρωτοφανές σε όλη την υφήλιο, να κερδίζει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή και να είναι μειοψηφία μέσα στο δημοτικό του συμβούλιο».

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Απογευματινή

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