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ΕΛΛΑΔΑ

Τέχνη και Ελπίδα: Το εντυπωσιακό γκράφιτι που τραβάει τα βλέμματα στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

gkrafiti nosokomeio nayplioy
clock 10:30 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα τεράστιο  γκράφιτι φτιάχτηκε στην πρόσοψη του γενικού  νοσοκομείου στο  Ναύπλιο επί της κεντρικής οδού Ασκληπιού.

Η τεραστία τοιχογραφία   έχει τραβήξει αρκετή προσοχή, τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή απεικόνιση του Ιπποκράτη ,του Καποδίστρια και της Θεάς Υγείας ,  που καλύπτει μεγάλο μέρος του εξωτερικού τοίχου και δίνει μια πιο ζωντανή και ανθρώπινη όψη στον χώρο.

gkrafiti nosokomeio nayplioy

Η καλλιτεχνική παρέμβαση  έγινε με πρωτοβουλία της Διευθύντριας της ΩΡΛ  Κυριακή Καλλή , του προέδρου του Νοσοκομείου Ναυπλίου Θοδωρή Βασιλόπουλου και του προέδρου του Λιμενικού ταμείου Χρήστου Γκούμα .  Την επιμέλεια του έργου είχε ο καλλιτέχνης γκράφιτι Κωστάκης Σωτήρης με την υποστήριξη του εργολάβου Σωτήρη Ρουκάι εις μνήμη του γιού Αγγελου .

gkrafiti nosokomeio nayplioy

Όπως μας είπε η γιατρός το έργο αυτό συμβολίζει την ελπίδα και την υγεία  και την ανθρώπινη δύναμη δίνοντας  χαρούμενες εικόνες για ασθενείς και προσωπικό .

Η τοιχογραφία αναμένεται να φωτιστεί για να είναι ορατή και το βράδυ .

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