Τέχνη και Ελπίδα: Το εντυπωσιακό γκράφιτι που τραβάει τα βλέμματα στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

Ένα τεράστιο γκράφιτι φτιάχτηκε στην πρόσοψη του γενικού νοσοκομείου στο Ναύπλιο επί της κεντρικής οδού Ασκληπιού.

Η τεραστία τοιχογραφία έχει τραβήξει αρκετή προσοχή, τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή απεικόνιση του Ιπποκράτη ,του Καποδίστρια και της Θεάς Υγείας , που καλύπτει μεγάλο μέρος του εξωτερικού τοίχου και δίνει μια πιο ζωντανή και ανθρώπινη όψη στον χώρο.

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Η καλλιτεχνική παρέμβαση έγινε με πρωτοβουλία της Διευθύντριας της ΩΡΛ Κυριακή Καλλή , του προέδρου του Νοσοκομείου Ναυπλίου Θοδωρή Βασιλόπουλου και του προέδρου του Λιμενικού ταμείου Χρήστου Γκούμα . Την επιμέλεια του έργου είχε ο καλλιτέχνης γκράφιτι Κωστάκης Σωτήρης με την υποστήριξη του εργολάβου Σωτήρη Ρουκάι εις μνήμη του γιού Αγγελου .

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Όπως μας είπε η γιατρός το έργο αυτό συμβολίζει την ελπίδα και την υγεία και την ανθρώπινη δύναμη δίνοντας χαρούμενες εικόνες για ασθενείς και προσωπικό .

Η τοιχογραφία αναμένεται να φωτιστεί για να είναι ορατή και το βράδυ .

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