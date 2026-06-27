Ηράκλειο: Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στη συνάντηση Ζαχαράκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, υποδέχθηκε σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής αλλά και ουσιαστικής συνάντησης, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το κοινό ενδιαφέρον για θέματα παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα, ο Σεβασμιώτατος και η κα Υπουργός είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις γύρω από τον διαχρονικό ρόλο της Εκκλησίας της Κρήτης στην πνευματική καλλιέργεια, την εκπαίδευση και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

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Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ευχήθηκε στην κα Ζαχαράκη υγεία και κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο της, υπογραμμίζοντας ότι η διαρκής συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την προαγωγή της παιδείας και των αξιών της ελληνικής κοινωνίας.



Ως αναμνηστικό της επίσκεψής της, ο Σεβασμιώτατος προσέφερε στην Υπουργό την έκδοση «Μηνάς ο Μεγαλομάρτυς» του μακαριστού Θεοχάρη Δετοράκη, ένα σημαντικό επιστημονικό έργο αφιερωμένο στον Άγιο Μηνά, προστάτη και πολιούχο του Ηρακλείου, το οποίο φωτίζει τη διαχρονική εκκλησιαστική, ιστορική και πολιτιστική του παρουσία.

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