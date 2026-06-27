Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που σκότωσε το αδέσποτο σκυλί

Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε την μικρόσωμη σκυλίτσα στην Γαστούνη.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πηνειού, σύμφωνα με τους δικηγόρους της 60χρονης που προαναγγέλλουν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Η 60χρονη ισχυρίστηκε στην απολογία της ότι όταν είδε το ζώο φρέναρε ωστόσο θεώρησε ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί. Ενώ για το γιατί έφυγε από το σημείο όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί είπε πως έφυγε καθώς φοβήθηκε.

Η 60χρονη έχει δώσει προφορική κατάθεση και έχει λάβει προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ανωμοτί., σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

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