Τι συμβαίνει στο σώμα όταν δεν τρως ποτέ λαχανικά ή φρούτα

Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε άμεσα, αλλά η έλλειψη φρούτων και λαχανικών μπορεί να επηρεάζει σταδιακά την υγεία σας με περισσότερους τρόπους απ’ όσους φαντάζεστε.







Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν βασικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και συνδέονται εδώ και δεκαετίες με την καλή υγεία και τη μακροζωία. Παρέχουν πολύτιμες βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες που συμμετέχουν σε αμέτρητες λειτουργίες του οργανισμού, από τη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος μέχρι την υποστήριξη της καρδιάς, του ανοσοποιητικού και του μεταβολισμού. Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να καταναλώσουν τις συνιστώμενες ποσότητες καθημερινά, ενώ κάποιοι αποφεύγουν σχεδόν εντελώς τα φρούτα και τα λαχανικά λόγω γευστικών προτιμήσεων, έλλειψης χρόνου ή συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών.

Αν και οι επιπτώσεις μιας χαμηλής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών δεν γίνονται πάντα άμεσα αντιληπτές, η μακροχρόνια έλλειψή τους μπορεί να επηρεάσει σταδιακά πολλές πτυχές της υγείας. Ο οργανισμός μπορεί να στερηθεί σημαντικά θρεπτικά συστατικά, να μειωθεί η πρόσληψη φυτικών ινών και να επηρεαστούν λειτουργίες που σχετίζονται με την πέψη, το ανοσοποιητικό σύστημα, τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και την καρδιαγγειακή υγεία. Επιπλέον, η συστηματική απουσία τους από το καθημερινό διαιτολόγιο έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων χρόνιων νοσημάτων.







Μπορεί να εμφανίσετε ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά



Τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα που είναι αναγκαία για πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Χωρίς αυτά, γίνεται πιο δύσκολο να καλύψετε τις καθημερινές σας ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Οι πιο συχνές ελλείψεις που συνδέονται με τη χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών περιλαμβάνουν:

Βιταμίνη C, η οποία υποστηρίζει την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος και την επούλωση των τραυμάτων.



Βιταμίνη Α, η οποία είναι απαραίτητη για την όραση και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.



Φολικό οξύ, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή DNA και την κυτταρική ανάπτυξη.



Κάλιο, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και των μυϊκών συσπάσεων.



Αν και τα εμπλουτισμένα τρόφιμα και τα συμπληρώματα μπορούν να παρέχουν ορισμένα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά, τα ολόκληρα φρούτα και λαχανικά τα προσφέρουν μαζί με φυτικές ίνες και βιοδραστικές ενώσεις που ενισχύουν την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητά τους.

Η υγεία του πεπτικού συστήματος συχνά επιδεινώνεται



Οι φυτικές ίνες παίζουν κεντρικό ρόλο στην υγεία του πεπτικού συστήματος και τα φρούτα και τα λαχανικά συγκαταλέγονται στις πλουσιότερες φυσικές πηγές τους. Οι διατροφές που δεν περιλαμβάνουν φρούτα και λαχανικά είναι συνήθως πολύ φτωχές σε συνολικές φυτικές ίνες. Η χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα, ακανόνιστες κενώσεις, φούσκωμα και κοιλιακή δυσφορία. Οι φυτικές ίνες τροφοδοτούν επίσης τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου, τα οποία συμβάλλουν στη ρύθμιση της πέψης, της φλεγμονής και της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, η μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία του μικροβιώματος του εντέρου. Οι περισσότεροι ενήλικες καταναλώνουν πολύ λιγότερες φυτικές ίνες από τις συνιστώμενες ποσότητες, ιδιαίτερα όσοι καταναλώνουν λίγες φυτικές τροφές.







Η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τα φρούτα και τα λαχανικά ωφελούν την υγεία της καρδιάς με πολλαπλούς τρόπους







Το κάλιο και το μαγνήσιο βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.



Οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων της LDL («κακής») χοληστερόλης.



Τα αντιοξειδωτικά και οι φυτικές ενώσεις συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη καρδιακών παθήσεων.

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Ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα μπορεί να επιδεινωθεί



Τα ολόκληρα φρούτα και λαχανικά βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, επιβραδύνοντας την πέψη και την απορρόφηση της γλυκόζης. Η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες συμβάλλει στη μείωση των απότομων αυξήσεων του σακχάρου μετά τα γεύματα. Όταν τα φρούτα και τα λαχανικά απουσιάζουν από τη διατροφή, τα γεύματα μπορεί να χωνεύονται πιο γρήγορα, οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το μοτίβο μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη και να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να αποδυναμωθεί



Αρκετά θρεπτικά συστατικά που είναι κρίσιμα για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος προέρχονται κυρίως από τα φρούτα και τα λαχανικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι βιταμίνες Α, C και Ε, καθώς και διάφορα αντιοξειδωτικά. Η χαμηλή πρόσληψη αυτών των θρεπτικών συστατικών μπορεί να μειώσει την ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμά τις λοιμώξεις και να αναρρώνει από ασθένειες. Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος από βλάβες που προκαλούνται από το οξειδωτικό στρες, το οποίο αυξάνεται κατά τη διάρκεια ασθένειας και φλεγμονής. Με την πάροδο του χρόνου, η ανεπαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων και να παρατείνει τον χρόνο ανάρρωσης.







Η υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών μπορεί να επιδεινωθεί



Τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος, την όραση και την ανάπτυξη των μαλλιών. Η βιταμίνη Α παίζει βασικό ρόλο στην υγεία των ματιών, ιδιαίτερα στην όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου. Η χαμηλή πρόσληψη αυτών των θρεπτικών συστατικών μπορεί να συμβάλει σε ξηρό ή θαμπό δέρμα, πιο αργή επούλωση τραυμάτων, εύθραυστα μαλλιά και αλλαγές στην όραση. Οι σοβαρές ελλείψεις μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε πιο εμφανή σωματικά συμπτώματα. Οι επιδράσεις αυτές συχνά αναπτύσσονται σταδιακά, γεγονός που τις καθιστά εύκολο να περάσουν απαρατήρητες μέχρι οι ανεπάρκειες να γίνουν πιο προχωρημένες.







Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος ασθενειών μπορεί να αυξηθεί



Η μακροχρόνια αποφυγή φρούτων και λαχανικών έχει συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων. Η έρευνα συσχετίζει τη χαμηλή πρόσληψή τους με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, ορισμένων μορφών καρκίνου και αυξημένης θνησιμότητας από κάθε αιτία. Τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και φυτοχημικές ενώσεις που συμβάλλουν στη ρύθμιση της φλεγμονής, στην επιδιόρθωση του DNA και στη διαδικασία γήρανσης των κυττάρων. Χωρίς αυτές τις προστατευτικές ενώσεις, ο οργανισμός μπορεί να είναι πιο ευάλωτος στην εμφάνιση ασθενειών με την πάροδο του χρόνου.

Μπορείτε να είστε υγιείς χωρίς φρούτα και λαχανικά;



Μερικοί άνθρωποι αποφεύγουν τα φρούτα και τα λαχανικά λόγω γευστικών προτιμήσεων ή πεπτικών προβλημάτων. Παρότι η επιβίωση χωρίς αυτά είναι δυνατή, η διατήρηση της μακροπρόθεσμης υγείας γίνεται πιο δύσκολη. Συνιστάται η κατανάλωση τουλάχιστον δύο μερίδων φρούτων και τριών μερίδων λαχανικών ημερησίως. Ακόμη και μια μέτρια αύξηση της πρόσληψής τους μπορεί να βελτιώσει την κατανάλωση φυτικών ινών και την επάρκεια θρεπτικών συστατικών.

Πώς να τα προσθέσετε σταδιακά



Για τα άτομα που σπάνια καταναλώνουν φρούτα ή λαχανικά, η σταδιακή εισαγωγή τους στη διατροφή μπορεί να μειώσει την πεπτική δυσφορία. Οι σταδιακές αυξήσεις δίνουν στο πεπτικό σύστημα και στα βακτήρια του εντέρου τον χρόνο που χρειάζονται για να προσαρμοστούν. Χρήσιμες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

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Ξεκινήστε με μαγειρεμένα λαχανικά.



Προσθέστε φρούτα ή λαχανικά σε σούπες ή smoothies.



Ενσωματώστε μικρές μερίδες στα καθημερινά γεύματα.



Επιλέξτε ήπιες γεύσεις και προχωρήστε σταδιακά σε μεγαλύτερη ποικιλία.



Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες για να προσφέρουν οφέλη στην υγεία. Ακόμη και μικρές, σταδιακές αλλαγές στην καθημερινή διατροφή μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και άλλων πολύτιμων φυτικών ενώσεων. Για όσους δεν έχουν συνηθίσει να τα καταναλώνουν συχνά, η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στα γεύματα μπορεί να είναι πιο εύκολη και πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Παρότι κανένα μεμονωμένο τρόφιμο δεν μπορεί να εγγυηθεί καλή υγεία, τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες μιας ισορροπημένης διατροφής. Η τακτική κατανάλωσή τους συμβάλλει στην κάλυψη βασικών θρεπτικών αναγκών του οργανισμού και συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πολλών χρόνιων παθήσεων. Αν η πρόσληψή τους είναι περιορισμένη, ίσως αξίζει να αναζητήσετε απλούς τρόπους για να τα εντάξετε πιο συχνά στο καθημερινό σας πρόγραμμα.

Πηγή: jenny.gr

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