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ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Σπάνια «κόκκινη» προειδοποίηση για ακραία ζέστη

Καύσωνας
clock 19:47 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας KNMI εξέδωσε σήμερα έναν σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο.

Η ⁠KNMI ανέφερε πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φθάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Βέλγιο, το οποίο κατέγραψε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές και οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών.

Σύμφωνα βελγικά μέσα ενημέρωσης, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και άλλο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε και αυτή κόκκινο συναγερμό - το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του Βελγίου - για ακραία ζέστη για δύο ανατολικές επαρχίες αύριο Παρασκευή.

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