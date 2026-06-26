Βραζιλία: Τρεις αδελφές έσπασαν το Ρεκόρ Γκίνες με συνολική ηλικία 316 ετών

Τρεις αδελφές από το Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας έλαβαν το βραβείο Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνολική ηλικία, που είναι τα 316 χρόνια και 302 μέρες.

Η Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες ετών 109, η Ζοράιντα ντε Ντέους Μότα ετών 104 και η Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες ετών 103, ονομάστηκαν ως η γηραιότερη τριάδα αδελφών εν ζωή στον κόσμο.

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Οι τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που είναι άνω των 100 ετών

Ερευνητές προσέγγισαν τις τρεις γυναίκες προκειμένου να μελετήσουν το DNA τους και να καταλάβουν καλύτερα τους γενετικούς παράγοντες πίσω από την υγιή γήρανση και τη μακροζωία.

Image Η Ζουλίνα σε νεαρή ηλικία

Τα ευρήματα από την περίπτωση των τριών αδελφών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα γιατί ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν σωματικά και γνωστικά ανθεκτικοί.

Η έρευνα για τη μακροζωία

Οι ερευνητές θα συγκρίνουν ανθρώπους που έχουν περάσει τα ενενήντα και τα εκατό χρόνια ζωής και έχουν αναπτύξει χρόνιες ασθένειες, αδυναμίες και γνωστική εξασθένηση, προκειμένου να αναζητήσουν κοινά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη μακροζωία.

«Μέσω των εξετάσεων DNA, αναζητούμε προστατευτικά γονίδια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά από αυτά», δήλωσε ο Zatz, ο οποίος συντονίζει το Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινου Γονιδιώματος του πανεπιστημίου του Σάο Πάουλο. «Όσο περισσότερους ανθρώπους έχουμε που ζουν μετά τα 100, ειδικά οικογένειες με πολλούς στο γενεαλογικό τους δέντρο, τόσο πιο ακριβής θα είναι η έρευνά μας».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι κληρονομικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τις περιβαλλοντικές επιρροές στη διατήρηση της υγείας και της λειτουργικότητας αργότερα στη ζωή.

Σχετικά με τις τρεις Βραζιλιάνες αδελφές, ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι υπάρχει σίγουρα επίδραση από το γενετικό υλικό τους, αφού και η μητέρα τους έφτασε τα 100 χρόνια. Πρόσθεσε όμως ότι επηρεάζει το γεγονός ότι ζουν μαζί, επομένως υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης και αλληλοβοήθειας.

Τι ισχυρίζονται οι τρεις αδελφές

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα, Λεβίτα, δήλωσε πως έχει ζήσει μία καλή ζωή από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα. Από την άλλη, η Ζοράιτα εξήγησε πως η μητέρα τους τις θήλαζε μέχρι μεγάλη ηλικία και στη συνέχεια έτρωγαν μόνο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όπως και ψάρια που ψάρευαν μόνοι τους, αφού δεν είχαν ψυγείο.

Κατά τα άλλα, οι αδελφές ζούσαν μια αρκετά συνηθισμένη ζωή. Η Λεβίτα εργάστηκε ως τεχνίτρια και αργότερα σε τηλεοπτικό δίκτυο και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Η Ζοράιτα εργάστηκε ως νοσοκόμα και μεγάλωσε πέντε παιδιά, ενώ η Ζουλίνα έκανε έξι παιδιά και δεν δούλεψε.

Image Η Ζοράιντα σε νεαρή ηλικία

Οι ερευνητές ελπίζουν να κατανοήσουν πώς οι γενετικοί παράγοντες, αντί του τρόπου ζωής, βοηθούν στην προστασία της καρδιάς, των μυών και της γνωστικής λειτουργίας από τη φθορά της γήρανσης.

Στόχος των ερευνητών είναι να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 ανθρώπους για να μελετήσουν τα γονίδια στη γήρανση.

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