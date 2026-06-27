Μουντιάλ: Πεντάρα και πρωτιά για το Βέλγιο στον 7ο όμιλο - Ισοπαλία πρόκρισης για Αίγυπτο και Ιράν (βίντεο)

Μετά το μέτριο αγωνιστικό πρόσωπο στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Μουντιάλ 2026, το Βέλγιο έκλεισε τη φάση των ομίλων με εμφατικό τρόπο, καθώς επικράτησε με 5-1 της Νέας Ζηλανδίας στο Βανκούβερ του Καναδά και πέρασε στη φάση των "32" ως πρώτο από τον 7ο όμιλο.

Στην επόμενη φάση πέρασαν Αίγυπτος και Ιράν μετά την μεταξύ τους ισοπαλία (1-1)

Το Βέλγιο πήγε σε τελικό πρόκρισης απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και κατάφερε να πάρει σε απόλυτο βαθμό αυτό που ήθελε. Το σύνολο του Ρούντι Γκαρσία πήρε την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ και μάλιστα το έκανε τερματίζοντας στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου. Πλέον, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τις καλύτερες τρίτες ομάδες που θα προκριθούν.

Οι Βέλγοι φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τις διαθέσεις τους στο ματς, καθώς από τα πρώτα λεπτά ξεκίνησαν να “πολιορκούν” τα καρέ της Νέας Ζηλανδίας και φαινόταν ότι το γκολ για το σύνολο του Ρούντι Γκαρσιά ήταν θέμα χρόνου. Από τύχη η Νέα Ζηλανδία κράτησε το μηδέν στο 11′, όταν σε μία φάση διαρκείας του Βελγίου, ο Βανάκεν έκανε την κάθετη πάσα για τον Τροσάρ, ο οποίος πλάσαρε από πλάγια θέση μέσα στη μικρή περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Κρόκομπ και ο Μπίντον την απομάκρυνε, προτού περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος. Στο 19′ οι Βέλγοι έφυγαν γρήγορα στη μετάβαση του παιχνιδιού, ο Τροσάρ έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή και το χέρι του Σέρμαν ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά ακύρωσε την απόφαση, γιατί από την εξέταση του ριπλέι έκρινε ότι το χέρι ήταν σε φυσιολογική θέση. Οι παίκτες του Βελγίου συνέχισαν να “σφυροκοπούν” την εστία του Κρόκομπ και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 28′, με τον Τροσάρ να είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής. Ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο εξτρέμ της Άρσεναλ σκόραρε με κοντινή προβολή, έπειτα από αδράνεια της άμυνας των Νεοζηλανδών. Μέχρι το ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι στο ματς, γιατί ο Ντοκού (39′) και ο Ντε Μπρόινε (42′) αστόχησαν σε καλές στιγμές για το Βέλγιο, που πήγε με το 1-0 στην ανάπαυλα, έχοντας 16 τελικές προσπάθειες, έναντι καμίας των αντιπάλων τους.

Παρά το προβάδισμα και τον ξέφρενο ρυθμό που έδωσαν οι Βέλγοι στο πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του Ρούντι Γκαρσιά δεν κατέβασαν ταχύτητα μετά την ανάπαυλα. Ο Ντε Μπρόινε προειδοποίησε με μακρινό σουτ στα 98 δευτερόλεπτα από την έναρξη του δευτέρου μέρους και ουσιαστικά δημιούργησε το δεύτερο γκολ των Βέλγων, το οποίο ήρθε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Από δική του κάθετη πάσα, ο Τροσάρ είχε την ευκαιρία να εκτελέσει μέσα από την περιοχή. Το πρώτο σουτ σταμάτησε σε σώματα και το δεύτερο κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι, το Βέλγιο έφθασε στο 2-0 με ισάριθμα γκολ από τον 31χρονο άσο που στέφθηκε πρωταθλητής στην Premier League. Οι Νεοζηλανδοί προσπάθησαν να βγουν από την άμυνά τους και απείλησαν για πρώτη φορά με μακρινό σουτ του Τζαστ στο 54′, το οποίο έπεσε και απομάκρυνε ο Κουρτουά. Στο 66′ ο Ντε Μπρόινε με “κεραυνό” εκτός περιοχής έκανε το 3-0 για το Βέλγιο. Η Νέα Ζηλανδία είχε “σφυγμό” και μείωσε με δυνατό σουτ του Τζαστ, κάνοντας το 3-1 στο 84′. Όμως, η απάντηση των Βέλγων ήταν άμεση. Ο Λούκακου έκανε το 4-1 στο 86′, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ενώ ο Σαλεμάκερς έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1 στις καθυστερήσεις.

ΓΚΟΛ: 84′ Τζαστ / 28′, 50′ Τροσάρ, 66′ Ντε Μπρόινε, 86′ Λουκάκου, 90’+4′ Σαλεμάκερς



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46′ Στάμενιτς, 56′ Τζαστ



ΔΟΚΑΡΙ: 11′ Τροσάρ

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (64′ Μπόξαλ), Κασάς (79′ Ντε Βρις), Μπίντον, Σέρμαν, Στάμενιτς, Μπελ (64′ ΜακΚάουατ), Τζαστ, Σινγκ (46′ Ράνταλ), Τόμας (46′ Ολντ), Γουντ.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ, Bανάκεν, Τίλεμανς (85′ Ρασκίν), Ντε Μπρόινε (72′ Ονανά), Τροσάρ (72′ Σαλεμάκερς), Ντοκού (56′ Φερνάντεζ-Πάρντο), Ντε Κετελάρε (85′ Λουκάκου).

Ισοπαλία πρόκρισης για την Αίγυπτος σε ματς – θρίλερ







Η μάχη ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ιράν δεν ανέδειξε νικητή, με το τελικό 1-1 να κατατάσσει τους "Φαραώ" στη δεύτερη θέση του ομίλου χαρίζοντάς τους την πρόκριση στους "32" του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Ιράν να περιμένει την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, προκειμένου να δει αν θα βρίσκεται στις οκτώ καλύτερες τρίτες.

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, στις καθυστερήσεις του οποίου έσπασαν καρδιές, το 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες της Αιγύπτου και του Ιράν. Τεράστιες ευκαιρίες για νίκη της παρέας του Ταρέμι στο τέλος, ακυρωθέν γκολ μέσω VAR και δοκάρι.

Μόλις στο 5′ η Αίγυπτος πήρε προβάδισμα. Μετά από ωραία προσπάθεια του Σαλάχ και αδράνεια της ιρανικής άμυνας, ο Σάμπερ βρέθηκε σε θέση βολής και με σουτ εντός μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ για τους “Φαραώ”.

Έξι μόλις λεπτά αργότερα το Ιράν απώλεσε τεράστια ευκαιρία για να φέρει το σκορ σε ισορροπία, όταν ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος, ωστόσο ο επιθετικός του Ολυμπιακού είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να του λέει «όχι».

Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταρέμι από την άσπρη βούλα, το πέτυχε τρία λεπτά αργότερα ο Ρεζαϊάν. Ο Μοχαμαντί επιχείρησε όμορφο φαλτσαριστό πλασέ, ο Σομπέρ απέκρουσε με υπερένταση, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και ο σκόρερ την έστειλε στα δίχτυα από δύσκολη γωνία.

Μετά από ένα τόσο έντονο πρώτο 20λεπτο, ήταν φυσικό και αναμενόμενο ο ρυθμός στη συνέχεια να πέσει. Το παιχνίδι μάλιστα ανά διαστήματα έγινε δυνατό, κάποιες στιγμές και σκληρό, με τον διαιτητή Μαρτσίνιακ να υποχρεώνεται να μοιράσει κάρτες, προκειμένου να διατηρήσει τις ισορροπίες.

Έντονος ο ρυθμός και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τις ομάδες να διεκδικούν τις πιθανότητές τους για νίκη και την μπάλα να πηγαίνει πάνω – κάτω. Πρώτο απείλησε το Ιράν με σουτ του Εζατολάχι στο 47′ και τρία λεπτά αργότερα ο Τρεζεγκέ λίγο έλειψε να δώσει ξανά προβάδισμα στην Αίγυπτο, ωστόσο ο Μπεϊρανβάντα επενέβη σωτήρια.

Η συνέχεια περιλάμβανε ένταση, δυνατές μονομαχίες και αψιμαχίες, με τις ομάδες να δίνουν προτεραιότητα στη διαφύλαξη των μετόπισθεν, επιδεικνύοντας προσήλωση στα αμυντικά τους καθήκοντα.

Στην τελική ευθεία το Ιράν τα έπαιξε όλα για όλα βγαίνοντας μπροστά. Η λύτρωση φάνηκε να έρχεται στο 93′ με τον Καλίλζαντέ να δίνει προβάδισμα στο Ιράν με προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από μπέρδεμα στα καρέ της Αιγύπτου, το γκολ όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ σε διαφορά χιλιοστών. Στο 97′ μετά από σέντρα από τα δεξιά, ο Εζατολαχί πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ.

ΓΚΟΛ: 5′ Σάμπερ – 14′ Ρεζαϊάν



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20′ Σάμπερ, 42΄Ιμπραΐμ, 92′ Λασίν – 19′ Καναανί, 43′ Νεμάτι, 79′ Εζατολάχι, 94′ Καλιλζαντέ







ΔΟΚΑΡΙ: 97′ Εζατολαχί

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σομπέρ – Χάνι, Αμπντελμονέμ (14′ Ιμπραΐμ), Ράμπια, Φατού – Σάμπερ (46′ Ατιά), Λασίν – Ζίκο (76′ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (57′ Ζίζο), Ασούρ (46′ Μαρμούς) – Τρεζεγκέ

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπεϊρανβάντ – Ρεζαϊάν, Καναανί, Καλιλζαντέ, Νεμάτι (46′ Χαρντανί), Μοχαμαντί – Γκόντος (67′ Μογκανλού), Γκορμπάνι, Εζατολάχι – Ταρέμι, Μοχέμπι (91′ Γιαχανμπάκς)

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