Μουντιάλ 2026: Φοβερή Σενεγάλη, με το «ένα πόδι» στους «32»-Παράσταση Ντεμπελέ και πρωτιά για τη Γαλλία(vid)

Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στον τελευταίο αγώνα της για τον 9ο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά! Οι Αφρικανοί συνέτριψαν 5-0 το Ιράκ στο Τορόντο, πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς τους στη διοργάνωση, αλλά αυτοί αναμένεται να αποδειχθούν αρκετοί στην «κούρσα» για τους καλύτερους τρίτους, καθώς η διαφορά τερμάτων της Σενεγάλης (8-6 γκολ) είναι η υψηλότερη.

Η αλήθεια είναι ότι οι συγκυρίες ευνόησαν τα μέγιστα την ομάδα του Πάπε Τιό που πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο βρέθηκε μπροστά στο σκορ και με αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 4΄ ο Αμπντουλαγέ Σεκ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Χαμπίμπ Ντιαρά με κεφαλιά έγραψε το 1-0. Λίγο αργότερα ο Σουλάκα ανέτρεψε τον Μανέ ο οποίος βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, λίγο έξω από την περιοχή του Ιράκ. Κόκκινη κάρτα, μετά από εξέταση VAR στο 13, για τον αμυντικό του Ιράκ και ο δρόμος της πρόκρισης ήταν πλέον ορθάνοιχτος για τους Σενεγαλέζους

Στο 56΄ ο Ισμαϊλα Σαρ πέτυχε το 2-0 σκοράροντας για 3ο συνεχόμενο ματς. Μετά σήμανε η ώρα του Παπέ Γκουέι ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 56΄ και πέτυχε δύο καταπληκτικά γκολ στο 59΄ και το 71΄ αφήνοντας το αποτύπωμά του στο ματς. Στο 81΄ ακόμα ένα θεαματικό γκολ πέτυχε ο Εντιαγέ για να σφραγίσει το τελικό 5-0 που αποτελεί την ευρύτερη νίκη της Σενεγάλης σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.





Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)



Κίτρινες : Γκουέι, Σεκ - Αλαμαρί, Ντόσκι



Κόκκινη: Σουλάκα (13΄)



ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Λαμίν Καμαρά (56΄ Τζάκσον), Ντιαρά (56΄ Παπέ Γκουέι), Μανέ, Σαρ (81΄ Ντιαό), Μπαγέ (56΄ Εντιαγέ)

ΙΡΑΚ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Μπασίλ (46΄ Τζαλάλ Χασάν), Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ (67΄ Γιακόμπ), Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ (16΄ Γιούνους), Γιασίμ

Με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να κάνει... πράγματα και θαύματα, σημειώνοντας χατ-τρικ και «υπενθυμίζοντας» γιατί κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025, η Γαλλία προσέφερε μία μοναδική «παράσταση» απέναντι στη Νορβηγία του εκτεταμένου ροτέισον (10 στις 11 αλλαγές, στον πάγκο ο Χάαλαντ), καθώς τη νίκησε με το εμφατικό 4-1 και κατάκτησε την πρωτιά στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Οι δεύτεροι Νορβηγοί θα αντιμετωπίσουν πλέον στους «32» την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ οι Γάλλοι περιμένουν ακόμη να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Στην 3η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, οι «τρικολόρ» -που αγωνίστηκαν έχοντας στον πάγκο τον βοηθό του Ντιντιέ Ντεσάν, Γκι Στεφάν λόγω της απουσίας του ομοσπονδιακού στη Γαλλία για την κηδεία της μητέρας του- κυριάρχησαν πλήρως.

Μετά το δοκάρι του Μπαπέ στο 21ο δευτερόλεπτο, ακολούθησε το... σόου του Ντεμπελέ που σκόραρε στο 7’, στο 20’ και στο 32’ με τρεις καταπληκτικές εκτελέσεις, πριν αντικατασταθεί στο 65ο λεπτό. Ενδιάμεσα ο Άζγκααρντ μείωσε σε 2-1 στο 21’, στο 50’ ο Μενιάν απέκρουσε πέναλτι του Στραντ Λάρσεν, ενώ την τελική... πινελιά στο ματς έβαλε ο Ντεζιρέ Ντουέ στο 90'+4', διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)



Κίτρινες: 10’ Πάτρικ Μπεργκ - 74’ Τσουαμενί





ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν (46’ Πέντερσεν), Φάλκενερ (66’ Λάνγκας), Μπεργκ, Άουρσνες, Τόρστβεντ (46’ Τόρσμπι), Άσγκαρντ, Σέλντρουπ (83’ Νούσα), Μπομπ (83’ Χάουγκε), Λάρσεν.



ΓΑΛΛΙΑ (Γκι Στεφάν/βοηθός του Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (87’ Γκουστό), Ουπαμεκανό (76’ Κονατέ), Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ (65’ Μπαρκολά), Ολίσε (65’ Τσερκί), Ντουέ, Μπαπέ (87’ Ματετά).