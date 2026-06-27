Ματίκα για Ιορδανίδη: «Δεν έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας – Είναι λαχείο αυτό»

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Η Θάλεια Ματίκα μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη.

«Με τον Τάσο δεν έχουμε περάσει ποτέ κρίση στον γάμο μας. Αυτά είναι τυχερά, είναι λαχείο», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Δεν είχα πάει εδώ και δύο χρόνια, αλλά τελικά φέτος έγινε. Με τη Ζωή ταιριάζουν πολύ, δεν θα μπω ανάμεσά τους. Δεν χωρίζω τα ζευγάρια εγώ».

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης παντρεύτηκαν το 2011 έπειτα από τρία χρόνια σχέσης και μαζί έχουν αποκτήσει δυο παιδιά: τον Δάνο και τη Νάγια.

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