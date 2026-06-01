Γονείς κατηγορούνται για τον θάνατο του 7χρονου γιου τους - Ζύγιζε 115 κιλά

Για τον θάνατο του 7χρονου γιου τους κατηγορούνται δύο γονείς από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σε μια υπόθεση που οι εισαγγελικές αρχές περιγράφουν ως αποτέλεσμα «εξαιρετικής και φρικτής αμέλειας».

Ο 40χρονος Ντάμιεν Ο’Μπράιεν και η 41χρονη Τζέσικα Ο’Μπράιεν αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, κακοποίηση παιδιού και βασανιστήρια, μετά τον θάνατο του μικρού Κάσπερ, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ζύγιζε περίπου 115 κιλά όταν πέθανε.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2025, όπου διαπιστώθηκε ότι έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια σοβαρή καρδιακή νόσο που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Ως επιβαρυντικός παράγοντας αναφέρεται η παθολογική παχυσαρκία.

«Σκληρή και ακραία ταλαιπωρία»



Ο εισαγγελέας της κομητείας Genesee, Ντέιβιντ Λέιτον, περιέγραψε την υπόθεση με ιδιαίτερα σκληρούς όρους.

«Εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για σκληρή και ακραία ταλαιπωρία που υπέστη αυτό το παιδί λόγω της αμέλειας των γονιών του», δήλωσε σε τοπικό μέσο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 7χρονος δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, ενώ φέρεται να είχε επισκεφθεί γιατρό μόλις μία φορά στη ζωή του.





Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι το παιδί δεν είχε τακτική παιδιατρική παρακολούθηση, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο πατέρας εργαζόταν και η οικογένεια διέθετε ασφάλιση υγείας.

Το παιδί «δεν υπήρχε» για τις αρχές



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά ότι ο Κάσπερ και η 5χρονη αδελφή του δεν φαίνεται να είχαν εντοπιστεί ή παρακολουθηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν υπήρχε καν στα μάτια της κυβέρνησης. Η Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών δεν είχε πάει ποτέ εκεί, κανείς δεν γνώριζε για αυτά τα παιδιά, δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Η 5χρονη κόρη του ζευγαριού εντοπίστηκε επίσης στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ οι αρχές εξετάζουν συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Το τηλεφώνημα στον κτηνίατρο την ημέρα του θανάτου



Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί αντιδράσεις είναι ότι, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το πρωί της ημέρας που πέθανε ο Κάσπερ, οι γονείς φέρονται να είχαν επικοινωνήσει με κτηνίατρο για να περιθάλψουν το σκυλί τους.

Η αναφορά αυτή χρησιμοποιείται από τις εισαγγελικές αρχές για να ενισχύσει το επιχείρημα ότι η οικογένεια είχε πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και μπορούσε να αναζητήσει βοήθεια, αλλά ο 7χρονος δεν είχε λάβει την ιατρική παρακολούθηση που απαιτούσε η κατάσταση της υγείας του.







Βρέθηκε σε σπίτι με συνθήκες ακραίας ακαταστασίας



Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι αρχές που ερεύνησαν το σπίτι της οικογένειας στο Flint Township περιέγραψαν συνθήκες ακραίας ακαταστασίας και συσσώρευσης αντικειμένων.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του παιδιού δεν ήταν ένα ξαφνικό περιστατικό χωρίς προειδοποιητικά σημάδια, αλλά αποτέλεσμα παρατεταμένης αμέλειας.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων δεν έχει ακόμη παρουσιάσει πλήρως τη δική της εκδοχή, ενώ οι δύο γονείς θεωρούνται αθώοι μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Προφυλακισμένοι οι γονείς



Ο Ντάμιεν και η Τζέσικα Ο’Μπράιεν κατηγορήθηκαν αυτή την εβδομάδα και κρατούνται στη φυλακή της κομητείας Genesee.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, όχι μόνο λόγω της ηλικίας του παιδιού και των συνθηκών θανάτου του, αλλά και επειδή, σύμφωνα με τις αρχές, ο Κάσπερ βρισκόταν ουσιαστικά εκτός κάθε συστήματος ελέγχου: χωρίς σχολείο, χωρίς ουσιαστική ιατρική παρακολούθηση και χωρίς προηγούμενη παρέμβαση της κοινωνικής υπηρεσίας.

Οι εισαγγελικές αρχές επιμένουν ότι πρόκειται για υπόθεση ακραίας γονικής αμέλειας με θανατηφόρα κατάληξη, ενώ η δικαστική διαδικασία αναμένεται να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε και πέθανε το 7χρονο παιδί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Άννα Βίσση έκοψε τα μαλλιά της κοντά και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό