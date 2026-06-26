Καλλιθέα: Η μητέρα του 15χρονου τον αναζητούσε για ώρες -Συγκλονιστικές στιγμές στο «Ιπποκράτειο»

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες, Πέμπτη, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου μπήκε ο επίλογος σε ακόμα ένα περιστατικό ακραίας βίας ανηλίκων με θύμα ένα 15χρονο παιδί.

Μία μητέρα βρέθηκε από εκεί που αναζητούσε τον γιο της επειδή καθυστέρησε να επιστρέψει σπίτι, να σωριάζεται στο έδαφος στους διαδρόμους του νοσοκομείου όταν της μετέφεραν τα τραγικά νέα για την απώλειά του.

Τα πρώτα ρεπορτάζ μετά τη δολοφονία στην Καλλιθέα έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ετών. Η μητέρα του ανήλικου, η οποία διαμένει στην Κηφισιά, ανησύχησε βλέποντας ότι ο γιος της δεν είχε επιστρέψει σπίτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εντόπισε το στίγμα του κινητού του στην Καλλιθέα και άρχισε να τον αναζητά καλώντας στο τηλέφωνο τους φίλους του, ενώ όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό στην Καλλιθέα, ανησύχησε μεν αλλά θεώρησε ότι ο γιος της πιθανότατα ήταν ανάμεσα στα άτομα που είχαν προσαχθεί, δεδομένου ότι δεν ήταν 17 ετών όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ.

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και ζήτησε αν υπάρχουν τραυματίες και πού έχουν μεταφερθεί. Όταν της μεταφέρθηκε ότι είναι στο «Ιπποκράτειο», μετέβη στο νοσοκομείο όπου ενημερώθηκε ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Άλλη μία μητέρα βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη ενός γονέα και δυστυχώς φαντάζει ως δεδομένο ότι δεν θα είναι η τελευταία.

Στον εισαγγελέα σήμερα οι επτά συλληφθέντες

Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα, οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου.

Image Δολοφονία στην Καλλιθέα

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων για να τους απαγγελθούν κατηγορίες για τον θάνατο του ανήλικου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βενεζουέλα: Ψάχνουν με τα χέρια να βρουν επιζώντες - Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες

ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων: Κραυγή αγωνίας - "Παρέμβαση τώρα πριν θρηνήσουμε ζωές"

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες - Εικόνες θλίψης