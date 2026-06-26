Κρήτη: Ο έλεγχος στο σπίτι του, αποκάλυψε όπλα και ναρκωτικά

Ένας 47χρονος συνελήφη στη Σητεία από αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών και οπλισμός.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν περίπου 250 γραμμάρια κάνναβης, τρία δενδρύλλια, δύο αεροβόλα όπλα, ένα δίκανο, δύο πιστόλια καθώς και άλλα αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων.

Ο 47χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες - Εικόνες θλίψης

Κρήτη: Σοκ για τον πατέρα - Βρήκε νεκρό τον 32χρονο γιο του...

Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Στηρίζει το ψήφισμα των κατοίκων για την δομή στους Αθανάτους