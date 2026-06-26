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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ο έλεγχος στο σπίτι του, αποκάλυψε όπλα και ναρκωτικά

σύλληψη
clock 09:21 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας 47χρονος συνελήφη στη Σητεία από αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών και οπλισμός.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν περίπου 250 γραμμάρια κάνναβης, τρία δενδρύλλια, δύο αεροβόλα όπλα, ένα δίκανο, δύο πιστόλια καθώς και άλλα αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων.

Ο 47χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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