Κρήτη: Σοκ για τον πατέρα - Βρήκε νεκρό τον 32χρονο γιο του...

Νεκρός εντοπίστηκε χθες το απόγευμα ένας 32χρονος άνδρας σε χωριό του Μυλοποτάμου, σε υπόστεγο κοντά στην οικία του, από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Περάματος, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο θάνατος χαρακτηρίζεται αιφνίδιος, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

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