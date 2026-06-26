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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σοκ για τον πατέρα - Βρήκε νεκρό τον 32χρονο γιο του...

πένθος (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 09:09 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νεκρός εντοπίστηκε χθες το απόγευμα ένας 32χρονος άνδρας σε χωριό του Μυλοποτάμου, σε υπόστεγο κοντά στην οικία του, από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Περάματος, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο θάνατος χαρακτηρίζεται αιφνίδιος, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

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