Τουρκία: «Κρυφό μουσείο» με 10.000 αρχαιότητες μέσα σε σπίτι!

Περισσότερα από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη και δύο άτομα συνελήφθησαν, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική αστυνομία.

«Η διεύθυνση καταπολέμησης λαθρεμπορίου πραγματοποίησε επιχείρηση και δύο άτομα συνελήφθησαν. Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί τη συλλογική μνήμη της χώρας μας και την παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, Σελάμι Γιλντίζ.

Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν περισσότερα από 3.000 νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν την κοινωνική ζωή, τις πεποιθήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες διαφορετικών πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των Χετταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Οι τουρκικές αρχές διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου αντικειμένων ιστορικής αξίας.

Το 2025, η Άγκυρα εξασφάλισε τον επαναπατρισμό 180 αντικειμένων από την λεηλατημένη κληρονομιά της χώρας.

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