ΥΠΕΝ: Παράταση για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Αφορά τα εξής συγκεκριμένα προγράμματα:

Εξοικονομώ 2021



Εξοικονομώ 2023



Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους



Εξοικονομώ 2025



Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις



Ο στόχος είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση,

«Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Με δεδομένη την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η νέα προθεσμία είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση της. Το Υπουργείο καλεί τους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεών τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωρίς ΕΝΦΙΑ 5ετίας τα αδήλωτα τετραγωνικά -Τελευταία ευκαιρία για δήλωση





Επίδομα ανεργίας: Πόσα ένσημα χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να το λάβει

Εξαγωγές: Ποια τρόφιμα έχουν γίνει ανάρπαστα στο εξωτερικό



