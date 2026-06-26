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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΝ: Παράταση για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Εξοικονομώ: 10 + 1 απαραίτητα διακιολογητικά – Παράταση αιτήσεων
clock 11:40 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το  υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Αφορά τα εξής συγκεκριμένα προγράμματα:

Εξοικονομώ 2021

Εξοικονομώ 2023

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

Εξοικονομώ 2025

Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

Ο στόχος είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση,

«Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Με δεδομένη την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η νέα προθεσμία είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση της. Το Υπουργείο καλεί τους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεών τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

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