Ηράκλειο: Απλώθηκε η μπουγάδα, πρωί - πρωί... (εικόνες)

Συχνά - πυκνά ξεφυτρώνουν σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, αυτοσχέδιοι καταυλισμοί, με σκηνές και ολόκληρα νοικοκυριά!

Ένας ακόμα δημιουργήθηκε στο πάρκινγκ πίσω από το Τζάμπο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έστειλε στο ekriti, αναγνώστης.

Οπως αναφέρει: "Αναψαν φωτιά, έπλυναν τα ρούχα και άπλωσαν τη μπουγάδα στην περίφραξη να στεγνώσει".

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