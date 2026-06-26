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Ηράκλειο: Απλώθηκε η μπουγάδα, πρωί - πρωί... (εικόνες)

μπουγάδα πισω από το τζάμπο
clock 10:50 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συχνά - πυκνά ξεφυτρώνουν σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, αυτοσχέδιοι καταυλισμοί, με σκηνές και ολόκληρα νοικοκυριά!

Ένας ακόμα δημιουργήθηκε στο πάρκινγκ πίσω από το Τζάμπο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έστειλε στο ekriti, αναγνώστης.

Οπως αναφέρει: "Αναψαν φωτιά, έπλυναν τα ρούχα και άπλωσαν τη μπουγάδα στην περίφραξη να στεγνώσει".

μπουγάδα πισω από το τζάμπο

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