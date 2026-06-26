Κυριάκος Βελόπουλος: Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε το πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες, καθώς άσκησαν κυβερνητική εξουσία.

«Θα μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, όπως συνηθίζω να μιλάω, όποτε, τουλάχιστον, μιλάω μαζί σας και με κάποιους δημοσιογράφους που σέβομαι. Γιατί δεν μπορώ να σέβομαι όλους τους ανθρώπους. Σέβομαι κάποιους που εμπνέουν και σεβασμό. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν σακαράκα. Το πηγαίνετε στον μάστορα και το κάνετε τσίλικο απ’ έξω. Παραμένει… σακαράκα. Και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή, έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους και το πήγαν στα βράχια και οι δύο», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο δεν πρέπει να επιστρέφει για να ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών. «Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τούς είπε “φεύγετε”, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι απέτυχαν. Για τον κ. Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα: όταν αποτυγχάνεις και κλείνεις έναν κύκλο ως πρωθυπουργός —το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας— πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα, που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες από τα 27 μου, αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστυχο, με την αρχαιοελληνική έκφραση. Είσαι άνεργος. Όπως και οι άλλοι είναι όλοι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν δουλέψει. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι ακόμη και τώρα. Για να ολοκληρώσω για τον κ. Τσίπρα: δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία μου, είναι απεχθής… Πρόδωσε τη Μακεδονία, μια κουβέντα. Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω τι κάνουν οι Σκοπιανοί, που έρχονται στη Χαλκιδική», είπε.

Για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περίοδο του 2015 και στη δική του απόφαση να μην ακολουθήσει τη Νέα Δημοκρατία. «Ξέρετε, γι’ αυτό ακριβώς κάναμε και το κόμμα και μου δίνετε ευκαιρία να το πω. Συνομιλώντας με τους συνεργάτες μου, λέγαμε: “Ρε παιδί μου, τι θα ψηφίσουμε το 2015;” Ψάχναμε τι θα ψηφίσουμε. Ναι, είπα το εξής και ακόμη και τώρα το πιστεύω: ότι την πατρίδα, όταν χρειάζεται βοήθεια για να μην πάει στα βράχια, πρέπει να τη βοηθήσεις. Και αυτά που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα βράχια που έρχονται, με το ευρώ, με όλα αυτά που θα καταρρεύσουν γύρω μας…», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι δικαιώθηκε για την επιλογή του να μην ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. «Ξέρετε τι σημαίνει πολιτικός; Να μπορείς, τη στιγμή που πρέπει να κάνεις την επιλογή σου, να δεις πόσες σταθερές αξίες έχεις. Είδα, λοιπόν, και στην πορεία επιβεβαιώθηκα, ότι ο κ. Σαμαράς θα έκανε πίσω. Και έκανε πίσω. Άλλα έλεγε για τα μνημόνια, άλλα έκανε στην πορεία. Έφερε και το σύμφωνο συμβίωσης, έφερε και τον αντιρατσιστικό νόμο, έφερε και πολλά, οπότε επιβεβαιώθηκα. Ο αντιρατσιστικός νόμος τι λέει; Αν μιλήσω για το Ισλάμ, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω και βρίσω Ορθοδοξία, Χριστό, Παναγία και Θεό, δεν σε πειράζει κανένας. Όλα αυτά, λοιπόν, με επιβεβαίωσαν για το ότι ο Σαμαράς… Με επιβεβαίωσαν. Δεν το μετανιώνω. Επιλογή μου ήταν και είπα “όχι”. Αλλά έχει κλείσει τον κύκλο του ο κ. Σαμαράς. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, είναι μια προσωπική βεντέτα. Εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με Μανιάτες ούτε με Κρητικούς», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. «Θα πω όμως το εξής: αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3%, 3,5%, 4%. Αυτό θα φύγει όλο από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αυτός είναι ο φόβος του Μητσοτάκη», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελληνική Λύση δεν έχει πολιτική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά και ότι δεν επιδιώκει μεταγραφές στελεχών. «Όχι, όχι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Πολλοί εν ενεργεία βουλευτές, στο οργανωτικό, πάνε και λένε να έρθουν σε εμάς. Εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήραμε κανέναν και δεν θα πάρουμε κανέναν. Ούτε παλιά στελέχη. Θέλουμε νέους ανθρώπους. Παιδιά, όχι σε ηλικία. Ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν την πατρίδα», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία.

«Το έχω πει κι άλλη φορά. Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς, στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και των υπουργών της, δυστυχώς και του πρωθυπουργού, είναι καρεκλοθήρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν προτάσσεις το ίδιον όφελος στην καρέκλα σου και όχι το γενικό όφελος. Δεν μπορείς εσύ στον προσωπικό σου βίο να πλουτίζεις, αλλά στον δημόσιο βίο σου να φτωχαίνουν οι Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε δει 270% αύξηση στα σπίτια, στα ακίνητα, των Ελλήνων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πώς γίνεται; Πώς γίνεται να αυξάνεις το εισόδημα το δικό σου, αγαπητέ κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ της Νέας Δημοκρατίας, και από τα 500 χιλιάρικα να πας στα 3 εκατομμύρια, στα 2 εκατομμύρια, όταν ο Έλληνας πεινάει και φτωχαίνει κάθε μέρα; Δεν μπορεί δηλαδή στον δημόσιο βίο να μην πετυχαίνεις. Πώς τα βρήκαν και πώς τα βρήκαν; Και δημεύουμε τις περιουσίες όλων. Όπως και ζήτησα μείωση του μισθού του βουλευτή, να πάει στα 1.500 ευρώ. Για να σου πω γιατί. Γιατί δεν έρχονται στη Βουλή. Δεν έρχονται, κύριε Χατζηνικολάου. Τον πληρώνει ο Έλληνας των 800 ευρώ 5,5 χιλιάρικα —γιατί 5,5 παίρνουν οι βουλευτές— και δεν πατάει στη Βουλή ποτέ, και παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Γιατί να μην κοπεί ο μισθός του; Είναι τιμή να είσαι βουλευτής σε μια χώρα που χρεοκόπησε το κόμμα σου και παραμένεις υπουργός. Και είναι ντροπή που το λέω, αλλά έτσι είναι», δήλωσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ελληνική Λύση θα επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό ποσοστό στις εκλογές και δεν θα συμμετάσχει σε κυβερνητική συνεργασία. «Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές για να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση στις εθνικές εκλογές, γιατί αυτά συγκρίνονται», είπε.

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