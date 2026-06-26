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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ντέρμπι Ολλανδία-Μαρόκο στους «32», η Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία

βραζιλια
clock 08:13 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

 Η ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων του Μουντιάλ 2026 δημιούργησε ήδη τεσσερα ζευγάρια για τη φάση των «32». 

Η Ολλανδία που τερμάτισε πρώτη στον 6ο όμιλο, θα παίξει με τον δεύτερο του 3ου ομίλου που είναι το Μαρόκο. Η αναμέτρηση των «οράνιε» με τα «λιοντάρια», στα χαρτιά θεωρείται απ’ τις πλέον ενδιαφέρουσες της επόμενης φάσης και θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 30/6 (4:00 ώρα Ελλάδος).

Στον άλλο αγώνα, η πρώτη του 3ου ομίλου Βραζιλία, θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα 29/6 (20:00) τη δεύτερη του 5ου ομίλου, Ιαπωνία. Εδώ η «σελεσάο» είναι το ξεκάθαρο φαβορί, κόντρα στους «μπλε σαμουράι» που δεν τα παρατούν ποτέ.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκαν και τα πρώτα  ζευγάρια για τη φάση των «32»:

  • Νότια Αφρική – Καναδάς (Κυριακή 28 Ιουνίου, Λος Άντζελες)

  • Βραζιλία – Ιαπωνία (Δευτέρα 29 Ιουνίου, Χιούστον)

  • Ολλανδία – Μαρόκο (Τρίτη 30 Ιουνίου, Μοντερέι)

  • ΗΠΑ – Βοσνία & Ερζεγοβίνη (Πέμπτη 2 Ιουλίου, Σάντα Κλάρα)

Σημείωση: Γερμανία και Ελβετία έχουν επίσης προκριθεί ως πρώτες των ομίλων τους και περιμένουν αντιπάλου

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