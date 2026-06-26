Μουντιάλ 2026: Αντίο με νίκη για την Τουρκία - Ισοπαλία πρόκρισης για Παραγουάη και Αυστραλία (βίντεο)

Η Τουρκία αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Μουντιάλ κκαθώς επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με σκορ 3-2, αφού ο Αϊχάν στο 98΄της αναμέτρησης, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.



Για τους νικητές ο ήρωας ήταν ο αμυντικός της Γαλατασαράι, που πέτυχε το γκολ της νίκης, ενώ οι άλλοι δύο σκόρερ για τους Τούρκους ήταν οι Γκιουλέρ και Κοχτσού. Για τους Αμερικανούς γκολ σημείωσαν οι Τράστι και Περχάλτερ, ενώ ο Πούλισικ είχε δοκάρι. Οι ΗΠΑ παρά το αρνητικό αποτέλεσμα κατέκτησαν την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο, ενώ η Τουρκία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με θετικό πρόσημο.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα, μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Περχάλτερ εκτέλεσε το κόρνερ ο Τράστι κατέβασε όμορφα τη μπάλα και με όμορφο σουτ, έκανε το 1-0 για τις ΗΠΑ. Η Τουρκία για καλή της τύχη, ευτύχησε να ισοφαρίσει το παιχνίδι στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη στα καρέ του Τέρνερ, αφού ο Γιλμάζ τροφοδότησε ιδανικά τον Γκιουλέρ, με τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να γράφει το 1-1, μόλις στο 10′ του αγώνα. Στη συνέχεια δεν υπήρξε κάποια επικίνδυνη φάση για λίγη ώρα, με την Αμερική να σκοράρει με τον ΜακΚένζι (29′), όμως ορθώς το γκολ ακυρώθηκε ως offside. Τελικά η Τουρκία έκανε την ανατροπή στο 32′ της αναμέτρησης, όταν συνεργάστηκαν άψογα οι Γιλντίζ, Γιλμάζ και Ελμαλί, με τον τελευταίο να τροφοδοτεί τον Κοχτσού, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 2-1, όπου ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο.

Η Τουρκία αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Παγκόσμιο Κύπελλο (highlights)



AP Photo



Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου οι ΗΠΑ ισοφάρισαν το παιχνίδι, με τον Σεμπάστιαν Περχάλτερ να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ, κερδίζοντας τον Τσακίρ και το 2-2, έφερε εκ νέου το παιχνίδι στην ισοπαλία. Η είσοδος του Πούλισικ έδωσε πνοή στην επίθεση των Αμερικανών, με τον άσο της Μίλαν να έχει δοκάρι στο 62ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έψαχναν περισσότερο το γκολ της νίκης από τους Τούρκους, οι οποίοι έβγαζαν κόπωση στο παιχνίδι τους, όσο περνούσε η ώρα. Ο Γιλντίζ στο 71΄ απείλησε την εστία του Τέρνερ, όμως το αριστερό σουτ πέρασε λίγο έξω. Το παιχνίδι όδευε προς την ισοπαλία, όμως το γκολ του Αϊχάν στο 98′ έδωσε τη νίκη γοήτρου στην Τουρκία με σκορ 3-2, η οποία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με θετικό πρόσημο.

ΓΚΟΛ: 10′ Γκιουλέρ, 32′ Κοχτσού, 98′ Αϊχάν/3′ Τράστι, 48′ Περχάλτερ



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: /19′ Περχάλτερ



ΚΟΚΚΙΝΗ: –



ΔΟΚΑΡΙ: 62′ Πούλισικ

Τουρκία (Βιτσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Γκελίκ, Ελμαλί, Μπαρντακσί, Καμπάκ, Οζκάν, Κοχτσού (89′ Αγιάν), Γκιουλέρ, Γιλντίζ, Γιλμάζ (92’Καβετσί, Αουντίν (92′ Μουλντούρ)

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Τέρνερ, Τράστι, Ρόμπινσον, ΜακΚένζι, Σκάλι (77′ Φρίμαν), Ρέινα (76′ Ντεστ), ΜακΚένι (87′ Τίλμαν), Περχάλτερ, Πέπι, Αρόνσον (77′ Ζεντέγας), Γουεά (58′ Πούλισικ)

Ισοπαλία πρόκρισης για Παραγουάη και Αυστραλία





Ο τελικός της δεύτερης θέσης στον τέταρτο όμιλο δεν αποζημίωσε όσους τον παρακολούθησαν. Παραγουάη και Αυστραλία σε ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες συγκινήσεις έμειναν στο μηδέν και πάνε πλέον «χέρι-χέρι» στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Τόνι Πόποβιτς πήρε την δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς, ενώ αυτή του Γκουστάβο Άλφαρο συγκέντρωσε επίσης τέσσερις και προκρίνεται στην επόμενη φάση ως μια από τις οκτώ καλύτερες τρίτες του τουρνουά.



Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς καταγράφηκε στο 3ο λεπτό με τον Ιρβάιν να κάνει το πλασέ μέσα από την περιοχή αλλά ο Χιλ είχε απάντηση παραχωρώντας κόρνερ. H συνέχεια όμως του πρώτου μέρους δεν ήταν ανάλογη με το ξεκίνημα, καθώς οι φάσεις ήταν με το σταγονόμετρο κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε ισόπαλες χωρίς σκορ, αφού στο σουτ του Βολπάτο στο 45′ είχε απάντηση ο Γκιλ.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος με την Αυστραλία να έχει μια μικρή υπεροχή, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια μεγάλη στιγμή. Με την συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Ιρανκούντα πήρε την μπάλα από τα δεξιά μπήκε μέσα στην περιοχή αλλά το σουτ που επιχείρησε από καλή θέση πέρασε πλάγιο. Τα λεπτά περνούσαν και οι φάσεις δεν εμφανίζονταν με την επόμενη καλή στιγμή στο ματς να συμβαίνει στο 90′, όταν ο Μπος πήρε την μπάλα από τα δεξιά και αφού πέρασε τον αντίπαλο του δοκίμασε το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Στις καθυστερήσεις δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες χωρίς τέρματα.

ΓΚΟΛ:



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46′ Ιρβάιν





Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Αλντερέτε, Κάθερες, Αλόνσο, Μαϊδάνα (46′ Μαουρίτσιο), Αλμιρόν, Γκόμεζ, Γκαλάρθα, Κούμπας, Άβαλος (68′ Άρτσε), Ενσίσο

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μπος, Ονίλ, Ιρβάιν, Μετκάλφε, Βολπάτο (58′ Χρούστιτς), Ιρανκούντα,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ