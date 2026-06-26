Μουντιάλ 2026: Σε δημοπρασία η μπάλα από «το χέρι του Θεού»

Είναι η μπάλα του αγώνα Αργεντινή-Αγγλία 2-1 στο Μουντιάλ 1986, το Άγιο Δισκοπότηρο των ποδοσφαιρικών συλλεκτικών ειδών; Με μία λέξη «ναι»!

Σε ένα ματς με την ίδια μπάλα, ο αδιαφιλονίκητος GOAT του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, σημείωσε στον ίδιο αγώνα δύο γκολ, το ένα ήταν το πιο εντυπωσιακό και άλλο το πιο αμφιλεγόμενο την Ιστορία των Μουντιάλ. Ντιέγκο Μαραντόνα, το «χέρι του Θεού» και μετά «το γκολ του αιώνα» με το οποίο πέρασε... όλη την Αγγλία, σε ένα ματς με τεράστια εθνική διάσταση λόγω του πολέμου στα Φόκλαντ. Ίσως, λοιπόν, μιλάμε για τον πιο εμβληματικό αγώνα στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Μετά από αυτόν τον πρόλογο, πόσα θα... πληρώνατε για τη μπάλα του αγώνα εκείνου; Η θρυλική «Adidas Azteca» που χρησιμοποιήθηκε στις 22/6/1986 στον προημιτελικό του Μουντιάλ του Μεξικού, πρόκειται να δημοπρατηθεί με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή αντίστοιχη με τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια που καταβλήθηκαν το 2022 για τη φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα. Ο Μάικ Προβενζάλε, ειδικός δημοπρασιών της Heritage, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συγκρίσιμα παραδείγματα που να μπορούν να προβλέψουν την τελική αξία της. «Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό αντικείμενο. Αναμφισβήτητα είναι το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό κειμήλιο που υπάρχει», δήλωσε στο Reuters.



Η μπάλα ανήκε αρχικά στον Τυνήσιο διαιτητή του αγώνα εκείνου, Αλί Μπιν Νάσερ, ο οποίος την είχε εκχωρήσει για πλειστηριασμό το 2022. Η τιμή που «έπιασε» ήταν 3,6εκ. δολάρια. Ο πλειοδότης, του το όνομα δεν έγινε γνωστό, έκρινε προφανώς ότι η αξία της θα έχει εκτοξευτεί και αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη ώρα για να αποδώσει η επένδησή του.



Τους λόγους τους εξηγεί ο Προβενζάλε. Παρότι στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών ειδών κυριαρχούσαν παραδοσιακά τα αμερικανικά αθλήματα - μπάσκετ, μπέιζμπολ, αμερικανικό ποδόσφαιρο και χόκεϊ επί πάγου - ο Προβενζάλε σημείωσε ότι το ενδιαφέρον για τα ποδοσφαιρικά συλλεκτικά αντικείμενα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έξι με επτά χρόνια. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η εκρηκτική άνοδος των σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων, ιδιαίτερα των συλλεκτικών καρτών, οι οποίες πλέον φτάνουν σε «απίστευτα υψηλές αξίες» όταν απεικονίζουν παγκόσμιους αστέρες όπως ο ο Μέσι, ο Ρονάλντο και ο Μπαπέ.



Σύμφωνα με τον Προβενζάλε, μεγάλες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο λειτουργούν ως καταλύτες για την αγορά, καθώς οι επιδόσεις των ποδοσφαιριστών επηρεάζουν άμεσα τις αποτιμήσεις των συλλεκτικών αντικειμένων. «Έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπρασία κάρτες του Μέσι. Το βράδυ που πέτυχε χατ-τρικ, η αξία τους εκτοξεύτηκε. Τώρα, η αγορά θα περιμένει να δει τι θα συμβεί στη φάση των "32" και ποιοι παίκτες θα προχωρήσουν πιο μακριά στη διοργάνωση. Η αγορά έχει ήδη αποφανθεί για τον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Μπαπέ. Το ενδιαφέρον θα στραφεί σε εκείνους που θα χτίσουν το όνομά τους τις επόμενες εβδομάδες».

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