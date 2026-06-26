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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA ανοίγει ξανά την πόρτα στη Ρωσία: Πιθανή επιστροφή σε διοργάνωση U-15

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clock 13:42 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια ρωσική ομάδα ενδέχεται να λάβει άδεια συμμετοχής σε διοργάνωση της FIFA για πρώτη φορά από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, αφού η παγκόσμια αρχή του ποδοσφαίρου δήλωσε ότι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο U-15, που πρόκειται να διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν τον Οκτώβριο, είναι ανοιχτό σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Η FIFA απέκλεισε τη Ρωσία από διεθνείς διοργανώσεις τον Φεβρουάριο του 2022, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, αλλά ήρε την αποκλεισμό από τις ομάδες αγοριών και κοριτσιών U-17 της χώρας τον επόμενο χρόνο.

Ωστόσο, οι ρωσικές ομάδες απουσιάζουν από τα τουρνουά U-17 που διοργανώνονται από τη FIFA και την UEFA, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Αγγλίας, συνεχίζουν να μποϊκοτάρουν τη Ρωσία λόγω της συνεχιζόμενης εισβολής της στη γειτονική της χώρα.

«Η πρώτη έκδοση θα είναι ανοιχτή σε ομάδες αγοριών από όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, η δεύτερη έκδοση το 2027 θα περιλαμβάνει μόνο ομάδες κοριτσιών», δήλωσε η FIFA την Τετάρτη σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο U-15

«Από το 2028 και μετά, όλες οι ομοσπονδίες-μέλη θα κληθούν να συμμετάσχουν με τις ομάδες U-15 τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών τους σε δύο ξεχωριστές διοργανώσεις.»

Η διοργάνωση U-15 θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί εννέα ημέρες αργότερα.

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