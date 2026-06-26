Νέος ΚΟΚ: Το πρόστιμο που αυξήθηκε από τα 40 στα 1.200 ευρώ

Από τις αυστηρότερες διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι εκείνες που αφορούν την παρακώλυση της κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων, καθώς οι παραβάτες πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα, αλλά και με ποινικές κυρώσεις.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν οδηγούς που παραβιάζουν ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, εισέρχονται σε αυτές όταν λειτουργεί η προειδοποιητική σήμανση ή οι μπάρες είναι κατεβασμένες, καθώς και όσους σταθμεύουν πάνω στις γραμμές ή σε σημεία που εμποδίζουν τη διέλευση των τρένων.

Με τον προηγούμενο ΚΟΚ, οι παραβάσεις αυτές τιμωρούνταν με πρόστιμο από 40 έως 350 ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πλέον, το πλαίσιο γίνεται αισθητά αυστηρότερο.

Για την πρώτη παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, ενώ ο παραβάτης αντιμετωπίζει και ποινικές συνέπειες, με δυνατότητα επιβολής φυλάκισης έως πέντε έτη και χρηματικής ποινής 2.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Στην πρώτη υποτροπή το πρόστιμο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για τέσσερα χρόνια, ενώ στη δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 4.000 ευρώ και η στέρηση της άδειας φτάνει τα οκτώ χρόνια.

Με τις νέες διατάξεις, το υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να περιορίσει τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που σημειώνονται σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε παραβάσεις που μπορούν να αποβούν μοιραίες.

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