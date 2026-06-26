Δεμάτι: Ολοκληρώθηκαν σχεδόν στο σύνολο τους οι εργασίες αποτύπωσης του ιστορικού πέτρινου γεφυριού “Παλιοκαμάρα”





Ολοκληρώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους τις προηγούμενες ημέρες, οι εργασίες πεδίου που αφορούν στην αποτύπωση του κηρυγμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 1617/Β/2001) μνημείου του πέτρινου γεφυριού του ποταμού Αναποδάρη «Παλιοκαμάρα», πλησίον του οικισμού Δεμάτι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, καθώς πραγματοποιήθηκαν όλες οι εργασίες αποτύπωσης του υπέργειου τμήματος της και απομένουν μεμονωμένες εργασίες διερεύνησης της θεμελίωσης στο επιχωμένο τμήμα της, οι οποίες αναμένεται να γίνουν τις προσεχείς ημέρες.

Οι εργασίες περιελάμβαναν την τοπογραφική, φωτογραμμετρική και φωτορεαλιστική αποτύπωση του γεφυριού, καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου του μνημείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο τεκμηρίωσης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών με την αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, προστασίας και αποκατάστασης του εμβληματικού αυτού μνημείου της περιοχής.

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Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Γεώργιο Μιχαηλίδη, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας σε συνεννόηση και συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης (ΥΝΜΤΕΚ) και με την καθοριστική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Τοπικής Κοινότητας Δεματίου.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, υπό τον συντονισμό του Δημάρχου Βασίλη Κεγκέρογλου και τη σημαντική συμβολή των Αντιδημάρχων Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Παραλιακού Μετώπου Μανώλη Ζαμπουλάκη, Περιβάλλοντος Γιάννη Συμιανάκη και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Οδοποιίας Μανώλη Κουρλετάκη, παρείχε όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών ενώ έγιναν και οι αναγκαίοι καθαρισμοί του χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και διασφαλίζοντας την προστασία και τον σεβασμό προς το μνημείο και το φυσικό του περιβάλλον.

"Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την πρόοδο που καταγράφεται στην προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης της «Παλιοκαμάρας», ενός σημαντικού τεχνικού και πολιτιστικού μνημείου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ευελπιστεί ότι οι απαραίτητες μελέτες θα εκπονηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για να ακολουθήσουν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ώστε το εμβληματικό γεφύρι να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες της περιοχής, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινωα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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