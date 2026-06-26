ΔΟΑΕ: Χρειάζεται ισχυρό σύστημα επαλήθευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Χρειάζεται ένα «πολύ ισχυρό» σύστημα επαλήθευσης στο Ιράν μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, δηλώνει ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

«Πιστεύω ότι ο στόχος αυτής της (πρόσφατης) συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο Ιράν.

Η κυβέρνηση του Ιράν έχει δηλώσει αρκετά σαφώς ότι αυτή δεν είναι η πρόθεσή της», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι σε δημοσιογράφους στην Ιαπωνία.

«Φυσικά, όμως, οι προθέσεις δεν αρκούν. Πρέπει να θεσπίσουμε ένα πολύ ισχυρό σύστημα επαλήθευσης… το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Παράλληλα επανέλαβε ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρέχει στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ πρόσβαση στο Ιράν και η Τεχεράνη επιμένει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της δεν θα δεχθούν επιθεώρηση μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσινγκτον και να αρθεί η επιβολή των κυρώσεων.

«Υπάρχει μια συμφωνία και, για να τηρηθεί αυτή η συμφωνία, ο ΔΟΑΕ θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να διενεργήσει επιθεωρήσεις», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ιαπωνία. «Ελπίζουμε να βρεθούμε εκεί σύντομα», κατέληξε.

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