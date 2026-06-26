Συνάντηση Καλοκαιρινού - Ζαχαράκη: Το αίτημα του δημάρχου Ηρακλείου στην υπουργό Παιδείας

Την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη υποδέχθηκε στη Λότζια το απόγευμα της Παρασκευής 26/6, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης τα εκπαιδευτικά ζητήματα που απασχολούν το Ηράκλειο και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής όπως τα σοβαρά και διαρκή προβλήματα που προκύπτουν από τις μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων, ζητώντας τη δρομολόγηση ανέγερσης σύγχρονων, δημόσιων νηπιαγωγείων.

Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισαν την ανάγκη θωράκισης και προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων μέσω της άμεσης ενίσχυσης του προσωπικού φύλαξης αλλά και την κάλυψη της χρηματοδότησης για την πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοτικοί πόροι. Η Υπουργός δεσμεύτηκε να προκαλέσει κοινή σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και τη συμμετοχή εκπροσώπων μεγάλων Δήμων της χώρας για το συγκεκριμένο θέμα και συναφή ζητήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (Γυμνάσιο και Λύκειο) στην περιοχή των Δειλινών, οι οποίες πρόκειται να υποδεχθούν τους πρώτους μαθητές τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη διάθεση για στενή συνεργασία με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των σχολικών υποδομών στο Ηράκλειο.

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Μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Ηρακλείου πρόσφερε στην Υπουργό Παιδείας το αγαλματίδιο του συμβόλου της πόλης, τον Γρύπα, καθώς και το «Ηράκλειο – Μια πόλη πολλές ιστορίες» των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και Μάξιμος Σενετάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανόλης Καρτσωνάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της ΝΔ Κώστας Γιαννουλάκης.

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