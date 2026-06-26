ΟΦΗ: Παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του κυπέλλου(vid)

Το trailer του ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος, υπό τον τίτλο "Το όνειρο μιας γενιάς", παρουσιάζει η ΠΑΕ ΟΦΗ.

Το δελτίο τύπου της ΠΑΕ αναφέρει σχετικά:

«“Το όνειρο μιας γενιάς”

Το αθλητικό ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 για την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Το τρόπαιο που ένωσε ολόκληρη την Κρήτη!

Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπονται σε μνήμη, συναίσθημα και ιστορία.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ στις 25 Απριλίου 2026, στον Βόλο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ήταν μία από αυτές. Έναν αιώνα και λίγους μήνες μετά την ίδρυσή του και 39 χρόνια μετά το πρώτο τρόπαιο, ο ΟΦΗ έγραψε ξανά ιστορία, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στα 101 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Μια επιτυχία που ανήκει σε ολόκληρη την οικογένεια του ΟΦΗ. Σε όλους όσοι πίστεψαν, περίμεναν υπομονετικά και ονειρεύτηκαν αυτή τη στιγμή.

Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 δημιούργησε και παρουσιάζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ “Το όνειρο μιας γενιάς”, διάρκειας δύο ωρών, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο, όλο το ταξίδι προς την κορυφή.

Για πρώτη φορά οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες.

Να βρεθούν στα αποδυτήρια, στα meetings της ομάδας, στις στιγμές αγωνίας και πίστης πριν από κάθε αγώνα. Να ακούσουν τις ομιλίες του προπονητή, των αρχηγών και των πρωταγωνιστών που οδήγησαν τον ΟΦΗ στην ιστορική κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, ο Α’ Αντιπρόεδρος, Ηλίας, Πουρσανίδης, ο Επικεφαλής του Ποδοσφαιρικού τμήματος 2025-26, Σάββας Τσαμπούρης, ο Προπονητής, Χρήστος Κόντης και όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ θυμούνται και σχολιάζουν όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτού του μοναδικού ταξιδιού.

Από τον πρώτο αγώνα με αντίπαλο την Καβάλα, στο… κύκνειο άσμα του “Γεντί Κουλέ”, μέχρι την ανεπανάληπτη βραδιά που ζήσαμε στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Το “Όνειρο μιας γενιάς” δεν είναι απλώς η ιστορία μιας ποδοσφαιρικής επιτυχίας.

Είναι η ιστορία ανθρώπων που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν. Είναι η ιστορία ενός συλλόγου που περίμενε δεκαετίες για να ξαναζήσει τη δόξα. Είναι η ιστορία ενός ονείρου που πέρασε από γενιά σε γενιά μέχρι να γίνει πραγματικότητα.

Η Α’ προβολή του ντοκιμαντέρ “Το όνειρο μιας γενιάς” θα προβληθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 22:00 στο COSMOTE SPORT 1 HD.

Επόμενες προβολές:

Τρίτη 30/6, 12:00, Cosmote Sport 1HD



Τετάρτη 1/7, 18:00, Cosmote Sport 1HD

Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι, το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί (και θα παραμείνει ενεργό για να το δουν όλοι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ) στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο Youtube.»