Παγκρήτιο Συλλαλητήριο Συνταξιούχων στα Χανιά

Στο πόδι οι συνταξιούχοι όλης της Κρήτης οι οποίοι διοργανώνουν Παγκρήτιο Συλλαλητήριο στα Χανιά, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στις 11 το πρωί στην πλατεία Αγοράς.
Η Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή.
Σε ανακοίνωση αναφέρεται:
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες Συνεχίζουμε τον αγώνα .
Σας καλούμε σε στράτευση, με μαζική συμμετοχή και απαίτηση για πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας .
Δεν έχομε άλλη επιλογή, η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και την συνεχιζόμενη ακρίβεια έχει γίνει ανυπόφορη .
Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδης καθημερινές τους ανάγκες . Δεν τους φθάνουν τα χρήματα να πληρώσουν ενοίκιο , ρεύμα ,φαγητό .φάρμακα υγεία.
Αντί να καλυτερεύει η ζωή μας σήμερα την εποχή των τεράστιων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης με τα κέρδη των επιχειρήσεων στον ουρανό , η ζωή μας χειροτερεύει καθημερινά . Μόνο με αγώνα , με μαζική συμμετοχή θα λυθούν τα δίκαια αιτήματα μας. Να απαιτήσουμε .
• Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών μας.
• Την καταβολή της 13-14 σύνταξης.
• Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους .
• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης .
• Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.
• Απόδοση της Ενικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις .
• Προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, στα νοσοκομεία .
• Κατάργηση των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων επί πληρωμή .
• Δημόσιους οίκους ευγηρίας . Δικαίωμα στον κοινωνικό τουρισμό.
Συνεχίζουμε τον αγώνα , όλοι στην Παγκρήτια κινητοποίηση, όλων των συνταξιούχων στα Χανιά 29 Ιούνη 2026 και ώρα 11.00 πμ , στην Πλατεία της αγοράς .
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