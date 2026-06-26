Λειβαδιά: Πέθανε 34χρονη λίγες ώρες μετά τον τοκετό - Νέα τραγωδία μετά τη γιατρό στη Λέσβο

Μια νέα τραγωδία με το θάνατο μιας μητέρας που μόλις είχε γεννήσει έρχεται στο φως. Λίγες ημέρες μετά το θάνατο της 36χρονης γιατρού από τη Μυτιλήνη που πέθανε από επιπλοκές μετά τον τοκετό, καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό θανάτου γυναίκας λίγες ώρες μετά από γέννα.

Πρόκειται για μια 34χρονη γυναίκα από τη Λιβαδειά η οποία είχε ήδη ένα παιδί και εισήχθη την Τρίτη (23/06) στο νοσοκομείο Λιβαδειάς προκειμένου να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Λίγες ώρες μετά την γέννα στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς, η 34χρονη λεχώνα παρουσίασε επιπλοκές και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η μητέρα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο με αιμορραγία και εικόνα σηπτικού σοκ, όπου και λίγη ώρα μετά άφησε την τελευταία της πνοή.

Η νέα αυτή τραγωδία, έρχεται λίγες μέρες μετά τον θάνατο της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη η οποία πέθανε από επιπλοκές μετά από φυσιολογικό τοκετό και βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία. Υπενθυμίζεται πως η άτυχη μητέρα γέννησε την περασμένη Παρασκευή (19/06) και το Σάββατο (20/06) παρουσίασε επιπλοκές.

Τη Δευτέρα (29/06) μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών. Την Τρίτη (23/06), η 36χρονη μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα αλλά λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

πηγή: protothema.gr

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