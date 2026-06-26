Μήνυση κατά 18 influencers για διαφήμιση ιστοσελίδων παράνομου τζόγου μέσω Instagram

Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά 18 Ελλήνων influencers που φέρονται να διαφήμιζαν παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών μέσω Instagram υπέβαλε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Οι αναρτήσεις, συχνά με αφηγήσεις για δήθεν μεγάλα και άμεσα κέρδη, παρέπεμπαν σε μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες και απευθύνονταν σε κοινό άνω των 3 εκατ. χρηστών, στο οποίο περιλαμβάνονταν και αρκετοί ανήλικοι.

Η αμοιβή ενός influencer για κάθε τέτοια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυμαινόταν από 3.000 έως 5.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς που επικαλείται σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Καθημερινή».

«Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία, ώστε οι υποθέσεις αυτές να πάρουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης», ανέφερε χθες ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, από το βήμα του 4ου Greek Online Gaming Day, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων.

Όπως αποκάλυψε, μόνο οι πέντε μεγαλύτερες υποθέσεις αφορούσαν λογαριασμούς με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, ενώ συνολικά οι 18 influencers απευθύνονταν σε κοινό που ξεπερνούσε τα 3 εκατ. χρήστες.

«Ανάμεσα στο κοινό αυτό υπήρχαν και πολλοί ανήλικοι, γεγονός που καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο σοβαρό», υπογράμμισε.

Σημειώνεται πως το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πρόστιμα 5.000 έως 50.000 ευρώ για την προβολή παράνομων ιστοσελίδων.

Όπως αναφέρουν από την ΕΕΕΠ, περίπου 900.000 πολίτες συμμετείχαν το 2025 σε παράνομα τυχερά παιχνίδια, με τον τζίρο να προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ και τις απώλειες φορολογικών εσόδων τα 400 εκατ. ευρώ.

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