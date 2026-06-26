Τιμητική συνάντηση του Δημάρχου Χερσονήσου με τον Κυπελλούχο Α.Ο. Χερσονήσου

Τους εκπροσώπους του Α.Ο. Χερσονήσου και το Κύπελλο που κατέκτησε η ομάδα στο φετινό θεσμό Κυπέλλου ΕΠΣΗ, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης στο γραφείο του, στο Δημαρχείο στις Γούρνες, στο πλαίσιο ενημερωτικής και τιμητικής συνάντησης. Παρόντες ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας κ. Δήμος Φουντουλάκης, ο προπονητής κ. Μάριος Σηφάκης και μέλη της διοίκησης του συλλόγου, ενώ από πλευράς Δήμου συμμετείχε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θεμάτων Αθλητισμού και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαγγέλης Κοκοδρούλης.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Α.Ο. Χερσονήσου παρουσίασαν τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά την άνοδο της ομάδας στη Γ’ Εθνική Κατηγορία, αναλύοντας τις αυξημένες απαιτήσεις και τις ανάγκες που συνοδεύουν τη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο. Εξέφρασαν παράλληλα την εκτίμησή τους για τη διαχρονική στήριξη του Δήμου και τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

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Ο Δήμαρχος Χερσονήσου από την πλευρά του συνεχάρη τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους αθλητές για τις φετινές επιτυχίες, τόσο για την κατάκτηση του Κυπέλλου ΕΠΣΗ όσο και για την άνοδο στη Γ’ Εθνική, τονίζοντας ότι η πορεία της ομάδας αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τον Δήμο και παράδειγμα για τους νέους που επιλέγουν τον αθλητισμό. Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες στον Γενικό Διευθυντή και τον Προπονητή της ομάδας, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στις φετινές επιτυχίες. Οι εκπρόσωποι του Α.Ο. Χερσονήσου προσέφεραν στον Δήμο εισιτήρια διαρκείας και ζήτησαν τιμητικά το Κύπελλο να παραμείνει για το επόμενο διάστημα στο Δημαρχείο, ώστε δημότες και επισκέπτες να μπορούν να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

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«Ο Α.Ο. Χερσονήσου πέτυχε φέτος δύο σημαντικές διακρίσεις που τιμούν τον τόπο μας: την άνοδο στη Γ’ Εθνική και την κατάκτηση του Κυπέλλου ΕΠΣΗ» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:



«Η πορεία της ομάδας αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός, όταν στηρίζεται σε σχέδιο, συνέπεια και συλλογική προσπάθεια, μπορεί να προσφέρει χαρές και να εμπνέει τη νέα γενιά. Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε υγιή αθλητική προσπάθεια που προάγει τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και ενισχύει την παρουσία του τόπου μας σε πανελλήνιο επίπεδο».

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