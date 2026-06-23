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ΣΠΙΤΙ

Μεταμορφώστε το τσιμεντένιο δάπεδο μόνοι σας - Χωρίς νέα επίστρωση

βάψιμο - τσιμέντο
clock 21:36 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το βάψιμο του τσιμέντου είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να ανακαινίσετε το γκαράζ, την αυλή ή το μπαλκόνι σας χωρίς να ξηλώσετε το υπάρχον δάπεδο.Η διαδικασία απαιτεί σωστή προετοιμασία της επιφάνειας ώστε το χρώμα να μην ξεφλουδίσει.

🛠️ Βήμα 1: Προετοιμασία της επιφάνειας

  • Καθαρισμός: Απομακρύνετε σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά κομμάτια. Χρησιμοποιήστε ισχυρό καθαριστικό ή πιεστικό νερού.
  • Επισκευή: Κλείστε τυχόν ρωγμές ή λακκούβες με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ή ελαστικό στόκο.
  • Έλεγχος υγρασίας: Μην βάφετε αν το τσιμέντο είναι νωπό. Τοποθετήστε ένα πλαστικό κομμάτι με ταινία στο δάπεδο για 24 ώρες· αν σχηματιστεί υγρασία από κάτω, το δάπεδο θέλει χρόνο να στεγνώσει.

🖌️ Βήμα 2: Αστάρωμα

  • Εφαρμογή: Περάστε ένα ειδικό αστάρι τσιμεντοειδών επιφανειών (διαλύτου ή νερού).
  • Σκοπός: Το αστάρι σταθεροποιεί το δάπεδο και μειώνει την απορροφητικότητα, εξοικονομώντας χρώμα.

🎨 Βήμα 3: Επιλογή και εφαρμογή χρώματος

  •  Επιλέξτε εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε βαριά οχήματα, τριβή, λάδια και χημικά.
  • Αυλή & Μπαλκόνι: Επιλέξτε ακρυλικό χρώμα τσιμέντου (τσιμεντόχρωμα) με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και τις καιρικές συνθήκες.
  • Πέρασμα: Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις με ρολό, τηρώντας τους χρόνους στεγνώματος που προτείνει ο κατασκευαστής.

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