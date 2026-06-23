Έφτασε στη Βουλή το αίτημα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο – Ελέγχεται για τρία αδικήματα - Τι απαντά ο ίδιος

Αντίστροφα αρχίζει να μετρά πλέον ο χρόνος που θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα της Βελγικής δικαιοσύνης για τον πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτή της ΝΔ Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης για το Qatargate, σημαίνοντας και ο ίδιος στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για να κριθεί η υπόθεση υποστηρίζοντας ότι ουδέν μεμπτόν εκ μέρους του.

Ο φάκελος των βελγικών αρχών διαβιβάστηκε αμελλητι από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα ώστε να εκκινήσουν οι προβλεπόμενες από το ελληνικό νόμο και το Σύνταγμα διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα έγγραφα των βελγικών αρχών που θα αποτελέσουν τη βάση για την άρση ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο (συναινεί και ο ίδιος στην άρση της ασυλίας του) περιλαμβάνονται στοιχεία για τη συμμετοχή σε ΜΚΟ από την οποία είχε εισπράξει ποσό περί τα 75 χιλιάδες ευρώ.





Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι είχε ήδη και γραπτή άδεια της Κομισιόν για την ενασχόληση του με την εν λόγω ΜΚΟ και ότι τα χρήματα που έλαβε τα δήλωσε στο πόθεν έσχες και φορολογήθηκαν.

Τι μέλει γενέσθαι όμως μετά την άρση της ασυλίας του και ποια είναι τα επόμενα βήματα



Σύμφωνα με νόμιμες πηγές υπάρχουν δύο δρόμοι: Ο πρώτος δρόμος,όπως λένε αρμόδιες θα είναι να μείνει στην Ελλάδα ο Δημ. Αβραμόπουλος και η υπόθεση του να κριθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, κάτι που θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο Εφετών μετά την άρση της ασυλίας του.Ο δεύτερος δρόμος οδηγεί,επίσης μετά την άρση της ασυλίας τον Δ.Αβραμόπουλος στο γραφείο του Βελγίου ανακριτή ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση αυτή.





Το ένταλμα σύμφωνα με πληροφορίες εκδόθηκε κυρίως, διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε δύο φορές, αν και εκλήθη να παράσχει εξηγήσεις, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία στα χέρια των βελγικών αρχών, που δεν περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιγραφόμενα αδικήματα αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, καθώς η βελγική δικαιοσύνη θεωρεί εγκληματικό δίκτυο την εν λόγω ΜΚΟ ενώ ως συνέπεια αυτού η δίωξη αφορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητας καθώς η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Fight Ιmpunity αντιμετωπίζεται από τις βελγικές αρχές ως παράνομο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος καθώς και το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας.

Ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος με ανακοίνωση του από χθες δηλώνει σε όλους του τόνους ότι η συμμετοχή του, η αμοιβή του και το σύνολο της εμπλοκή του με την εν λόγω ΜΚΟ είναι απολύτως νόμιμα,δηλωμένη και φορολογημένη από τις αρμόδιες αρχές.

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