Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι - Πρόστιμα από 100 έως 5.000 ευρώ και φυλάκιση

Ξεκινούν από σήμερα Τρίτη (23/06) οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής και των Δήμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μετά την λήξη της χθεσινής προθεσμίας που είχε δοθεί στους πολίτες για να καθαρίσουν από τα ξερά χόρτα και να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα.

Πλέον όποιοι πολίτες δεν έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων χωραφιών τους από χόρτα, βρίσκονται αντμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ, ενώ υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, τα οικόπεδα που δηλώθηκαν καθαρισμένα έως χθες είναι περίπου 30.000 λιγότερα από πέρυσι (περίπου 700.000 αντί για 730.000 το ίδιο διάστημα του 2025) και η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί άμεσα αφού οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώνονται.

Έλεγχοι από τους δήμους και την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, «η πρόληψη αποτελεί υποχρέωση όλων μας καθόλη τη διάρκεια του έτους» και οι καθαρισμοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Επιπλέον συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με κύρια ευθύνη των δήμων σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ προτεραιότητα αποτελούν οι περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Πηγή: cnn.gr

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