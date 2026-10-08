Ιστορική στιγμή για το Ρέθυμνο: Έρχεται για πρώτη φορά η εικόνα της Παναγίας Σουμελά

Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά συγκίνηση, η Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου αναγγέλλει την έλευση, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, της ιστορικής και σεβάσμιας Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά, από το ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα του Βερμίου, από το Σάββατο 24 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Η έλευση της Ιεράς Εικόνας αποτελεί ένα ξεχωριστό πνευματικό και εκκλησιαστικό γεγονός για τον τόπο μας, καθώς παρέχει στο ευσεβές πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσει την περίπυστη Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση, την πίστη και την ιστορική μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού.

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 5:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης.

Την Ιερά Εικόνα θα συνοδεύσουν στο Ρέθυμνο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Πρόεδρος του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, μαζί με κληρικούς και λαϊκούς.

Κατά το διάστημα από το Σάββατο 24 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, η Ιερά Εικόνα θα παραμένει προς προσκύνηση στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, με μοναδική εξαίρεση τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, κατά την οποία θα μεταφερθεί προσωρινά στο Πέραμα και στα Ανώγεια και, μετά το πέρας της επισκέψεως, θα επιστρέψει στον ίδιο Ιερό Ναό, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

– ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Η Ιερά Εικόνα θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, από τις 8:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ.

Στις 8:00 π.μ. θα τελεσθεί Αρχιερατικό Συλλείτουργο.

– ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ

Η Ιερά Εικόνα θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, από τις 5:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ.

Στις 5:00 μ.μ. θα τελεσθεί Εσπερινός.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες της παραμονής της Ιεράς Εικόνας στην Ιερά Μητρόπολή μας θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Παράλληλη έκθεση ζωγραφικής «Ανθεί και φέρει»

Παράλληλα με το κορυφαίο αυτό εκκλησιαστικό γεγονός και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα «160 Χρόνια Αρκαδικής Εθελοθυσίας», η Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης, διοργανώνει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Αμπερίδου, με τίτλο «Ανθεί και φέρει», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο.

Η Σοφία Αμπερίδου, ζωγράφος και ιστορικός Ελληνικού Πολιτισμού, γνωστή για το έργο της γύρω από την προσφυγιά και τον Ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας, γεφυρώνει εικαστικά τον Εύξεινο Πόντο με την Κρήτη. Μέσα από έργα που εκτείνονται από τα νεανικά της χρόνια έως σήμερα, ιστορικά πρόσωπα, σύμβολα και βιώματα ζωντανεύουν, ενώ η ποντιακή λύρα συναντά την κρητική, προβάλλοντας την κοινή ιστορική μνήμη και τη συνέχεια της παράδοσης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 6:00 μ.μ. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ώρες λειτουργίας: 8:00 π.μ.–2:00 μ.μ. και 6:00 μ.μ.–9:00 μ.μ. Πληροφορίες για την έκθεση: Σοφία Αμπερίδου, τηλ. 694 221 9170.

Η Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου απευθύνει εγκάρδια πρόσκληση προς ολόκληρο το θεοτοκόφιλο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας, τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες, τις τοπικές Αρχές, τους εκπροσώπους των φορέων και των συλλόγων και όλους τους ευσεβείς χριστιανούς του τόπου μας, να συμμετάσχουν στην επίσημη υποδοχή και στις Ιερές Ακολουθίες, να προσέλθουν με πίστη και ευλάβεια για να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα και να επικαλεστούν τις πρεσβείες και τη μητρική προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Ιερά Μητρόπολις προσκαλεί επίσης όλους να επισκεφθούν την έκθεση ζωγραφικής, η οποία αναδεικνύει τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς του Πόντου με την Κρήτη.

Ας αποτελέσουν οι ημέρες αυτές μια ξεχωριστή ευκαιρία κοινής προσευχής, πνευματικής ενίσχυσης και ανανέωσης της εμπιστοσύνης μας προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, την ακαταίσχυντη προστασία και ακατάπαυστη μεσιτεία όλων όσοι προστρέχουν με πίστη στη χάρη Της.

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