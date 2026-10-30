8ο Ιερατικό Συνέδριο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Στο Αμφιθέατρο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, διοργανώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 το 8ο Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, υπό την πνευματική και ευλογητική παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.



Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Σαμουράκης, Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ., ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Αντιμετώπιση της βίας, ποιμαντικές προτάσεις από την Εκκλησιαστική Γραμματεία».

Η επιλογή του θέματος έγινε, καθώς τα περιστατικά βίας, τα οποία μέ διάφορες μορφές εμφανίζονται και στην τοπική μας κοινωνία προκαλούν εύλογο προβληματισμό και ανησυχία και μας καλούν να μην παραμένουμε απλοί παρατηρητές. Ο κ. Σαμουράκης με γλαφυρό και στοχευμένο λόγο παρουσίασε πολλά παραδείγματα μέσα από την Αγιολογική και Πατερική Εκκλησιαστική Γραμματεία, πώς μπορούμε να παραμερίσουμε τις διχόνοιες και τις διαφορές μας, να εξαλείψουμε τα πρωτογενή στοιχεία της βίας σε κάθε της μορφή και να συμβάλουμε ποιμαντικά ως Εκκλησία στην πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού προβλήματος, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια εμπνευσμένη και διεισδυτική προσέγγιση του θέματος και της διαχρονικής σημασίας του. Η διαρκής αυτοκριτική είναι αναγκαία για καθένα από εμάς, για την εσωτερική μας ειρήνη προπάντων, την οποία και θα μεταδώσουμε αγαπητικά στην κοινωνία μας. Η ενορία μπορεί να γίνει ο χώρος συζήτησης και πρόληψης για την κάθε μορφής βία.

Μετά το πέρας της ομιλίας, αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος, ενώ εκφράσθηκαν προβληματισμοί και θεολογικά ερωτήματα που ανέδειξαν την ανάγκη εμβριθούς εξέτασης και συνέχειας στη μελέτη για την πρόληψη του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος στην προσλαλιά του, καλωσόρισε με εγκάρδιους λόγους τον προσκεκλημένο ομιλητή και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του θέματος, τονίζοντας, πως το σοβαρό αυτό ζήτημα απασχόλησε προσφάτως και την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία με σχετική Συνοδική Εγκύκλιό της απηύθυνε λόγο ευθύνης και ποιμαντικής εγρήγορσης προς το πλήρωμα της Εκκλησίας, παρακινώντας να γίνει ο λόγος αυτός πράξη στην καθημερινότητα και στην διαρκή ιερατική διακονία. Ευχήθηκε επίσης, η εμπεριστατωμένη αυτή εισήγηση να είναι η αφορμή ενός γόνιμου διαλόγου και ουσιαστικού προβληματισμού, ώστε να διερευνηθούν οι ποιμαντικές δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στις ενορίες για την πραγματική πρόληψη της βίας.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Σαμουράκη για την εξαιρετική του παρουσία, την πολύτιμη συμβολή του στην επιτυχία του Ιερατικού Συνεδρίου, την υψηλού επιπέδου θεολογική του προσέγγιση και τον πνευματικό του λόγο, ο οποίος ερμήνευσε με τρόπο εμπνευσμένο τη σημασία του φαινομένου της βίας για το σήμερα και προσέφερε στους παρισταμένους ιερείς και θεολόγους μια μοναδική ευκαιρία προβληματισμού, να ενισχυθούν πνευματικά και να αντιληφθούν τον ποιμαντικό ρόλο της Εκκλησίας στη σημερινή κοινωνία. Τόνισε την ανάγκη επανακαθορισμού της ιερατικής στάσης και ευθύνης απέναντι σε αυτά τα έντονα κοινωνικά προβλήματα, στις μορφές της βίας που δεν σχηματοποιείται, αλλά δημιουργούν πολλά προβλήματα.

Στο τέλος της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης διάφορα τρέχοντα διοικητικά θέματα, ανακοινώθηκαν προσεχείς βιβλιοπαρουσιάσεις εκδόσεων για την επέτειο 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, καθώς και για την επικείμενη εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, με τη συνδιοργάνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας Ερευνας, με θέμα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την οικολογική ευαισθησία.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους όλοι σχεδόν οι κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, ο Ελλογιμώτατος Πρόεδρος της Ακαδημίας, καθώς και αρκετοί Καθηγητές.

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