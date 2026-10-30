Νίκος Γιαλιτάκης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας το Σάββατο 31/10 και την Κυριακή 1/11

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας την Τετάρτη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νοσοκομείο Χανίων: Έντονες αποδοκιμασίες στον Άδωνι Γεωργιάδη (βίντεο)
Θάνος Πλεύρης - μεταναστευτικό: «Στις 21.000 οι αφίξεις στην Κρήτη το τελευταίο δεκάμηνο»
Δήμος Ηρακλείου: Μείωση πάνω από 50% στις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς την τελευταία επταετία!