Νίκος Γιαλιτάκης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας το Σάββατο 31/10 και την Κυριακή 1/11

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Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας την Τετάρτη το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

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