Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για δυσφημιστικές αναρτήσεις

Στη ΓΑΔΑ βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος, προκειμένου να καταθέσει μυνητήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για δυσφημιστικές αναρτήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Αντώνης Ρέμος, επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, για να καταθέσει μήνυση. Συγκεκριμένα αυτή απευθύνεται κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, τα οποία όπως ισχυρίζεται τον δυσφημούν.

H ανακοίνωση του δικηγόρου:

Ανακοίνωση



Μιχάλη Δημητρακοπούλου, πληρεξούσιου δικηγόρου Αντώνη Ρέμου.



Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs , που τον δυσφημούν .



Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση

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