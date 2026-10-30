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Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για δυσφημιστικές αναρτήσεις

ρ
clock 17:00 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη ΓΑΔΑ βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος, προκειμένου να καταθέσει μυνητήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για δυσφημιστικές αναρτήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Αντώνης Ρέμος, επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, για να καταθέσει μήνυση. Συγκεκριμένα αυτή απευθύνεται κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, τα οποία όπως ισχυρίζεται τον δυσφημούν.

H ανακοίνωση του δικηγόρου:

Ανακοίνωση

Μιχάλη Δημητρακοπούλου, πληρεξούσιου δικηγόρου Αντώνη Ρέμου.

Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs , που τον δυσφημούν .

Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση

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Αντώνης Ρέμος Γαδα
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