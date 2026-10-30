Φαίη Σκορδά: Συγκινήθηκε μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

Η Φαίη Σκορδά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» μίλησε για την απώλεια του πατέρα της. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν κλήθηκε να αναφερθεί στον πατέρα της και στο διάστημα που ακολούθησε μετά την απώλειά του.

«Μετά, οι επόμενοι μήνες είναι σαν να μη συνέβησαν ποτέ. Απλά πήγαινα στη δουλειά, δεν θυμάμαι. Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, το σπίτι, τα παιδιά, αλλά δεν... Είναι κενό. Πραγματικά δεν θυμάμαι», εξομολογήθηκε

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά εξήγησε ότι η απώλεια του πατέρα της είναι κάτι το οποίο αποφεύγει να συζητά.

«Βλέποντας τις φωτογραφίες δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν πολύ κοντά μου. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν παρών σε όλα, στα μικρά, στα μεγάλα, στα σοβαρά. Γιατρός... στα θέματα υγείας, στο πανεπιστήμιο. Όταν πήγα στην Ιταλία, είχε έρθει και ο μπαμπάς μου και στη Φεράρα οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν ποδήλατο. Είχε πάρει κι αυτός ένα και, επειδή θα έφευγε, είχε πάρει ένα που θα ταίριαζε και σε μένα. Οπότε κυκλοφορούσε με ένα μωβ ποδήλατο, με καλαθάκι μπροστά, που είχε βάλει λουλούδια.

Ήταν σε όλα, απλά, και στα πολύ κοριτσίστικα και στα σοβαρά, χωρίς να μου δημιουργεί πίεση ή άγχος. Οι γονείς μου με μεγάλωσαν αφήνοντάς μου τον χώρο να κάνω τις επιλογές που ήθελα κι ας διαφωνούσαν. Ήταν εκεί. Ο μπαμπάς μου ήταν εκεί σε όλες τις πρεμιέρες μου, στα παιδιά δίπλα πάρα πολύ... Έχω τη μαμά μου τώρα, είναι στο σπίτι, αλλά μου λείπει».

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