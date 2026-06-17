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Δήμος Μαλεβιζίου: Νέες παρεμβάσεις για την ασφάλεια και αναβάθμιση των σχολείων

εργασίες - σχολεία - δήμος Μαλεβιζίου
clock 12:34 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε μια σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και των συνθηκών παραμονής των μαθητών στις σχολικές μονάδες προχώρησε ο Δήμος Μαλεβιζίου, υλοποιώντας εργασίες τοποθέτησης κουρτινών σκίασης, σκιάστρων και σύγχρονων συστημάτων συναγερμού σε σχολεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν νέα σκίαστρα στο 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, στο Νηπιαγωγείο Καβροχωρίου και στον Παιδικό Σταθμό Αγίας Μαρίνας, δημιουργώντας προστατευμένους χώρους για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των υπαίθριων δραστηριοτήτων τους.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν κουρτίνες σκίασης στο 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου, στο Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα και στο Λύκειο Γαζίου, τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε κοινόχρηστους χώρους και αίθουσες εκδηλώσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και στη δημιουργία ενός πιο άνετου και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος.

εργασίες - σχολεία - δήμος Μαλεβιζίου

Επίσης, εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήματα συναγερμού σε σχολικές μονάδες του Δήμου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων και την αποτελεσματικότερη προστασία του εξοπλισμού και της σχολικής περιουσίας.

εργασίες - σχολεία - δήμος Μαλεβιζίου
εργασίες - σχολεία - δήμος Μαλεβιζίου

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