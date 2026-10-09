Eurogroup: Σταδιακή κατάργηση των ενεργειακών στηρίξεων και επιστροφή στους κανόνες

Την ανάγκη να θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης, υπογράμμισαν ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών στο Λουξεμβούργο.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε τη συγκυρία ως μια «δύσκολη ισορροπία», τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και να χρηματοδοτήσει τις μελλοντικές της ανάγκες, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αξιοπιστία της. Αναφερόμενος στις πιέσεις που καταγράφονται από τα τέλη Αυγούστου σε καύσιμα όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά, σημείωσε ότι η ΕΕ παραμένει εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κινδύνους.

Για την αντιμετώπισή τους, ζήτησε μέτρα προσωρινά, στοχευμένα και χωρίς δυσανάλογο κόστος για τα δημόσια οικονομικά, ενώ έθεσε ως μακροπρόθεσμη προτεραιότητα την ενεργειακή αυτονομία μέσω καθαρής ενέργειας, ισχυρότερων δικτύων και διασυνδέσεων.

Σχετικά με τη διεύρυνση των spreads, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός: «Είμαστε σε εγρήγορση, αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού» , εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη γαλλική κυβέρνηση και στον υπουργό Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ. Ντομπρόβσκις: «Όχι σε οριζόντιες παροχές και διαρκή ευελιξία».

Από την πλευρά του, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν ενόψει χειμώνα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η στήριξη πρέπει να αφορά αποκλειστικά τους πιο ευάλωτους.

Τα οριζόντια μέτρα, όπως είπε, αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος και τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, χωρίς να βοηθούν ουσιαστικά. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους κανόνες της ΕΕ: «Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα υπονόμευε τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Όσον αφορά τις αγορές ομολόγων, ο Επίτροπος επεσήμανε ότι οι χώρες με υψηλό χρέος ή ελλείμματα είναι πιο ευάλωτες και ζήτησε τη σύνταξη υγιών προϋπολογισμών για το επόμενο έτος, ενώ εξέφρασε και ο ίδιος την εμπιστοσύνη του στο δημοσιονομικό σχέδιο της Γαλλίας. Θετική αξιολόγηση για τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας.

Τέλος, ο κ. Ντομπρόβσκις γνωστοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της εθνικής ρήτρας διαφυγής (που καλύπτει την άμυνα) προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα ενεργειακής ασφάλειας. Το αίτημα αναμένει πλέον την τελική έγκριση του Συμβουλίου, ενώ η Κομισιόν θα συνεχίσει να εξετάζει διεξοδικά τις παραμέτρους του, διατηρώντας στο επίκεντρο τη δημοσιονομική σύνεση.

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