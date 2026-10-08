Πιερρακάκης πριν από το Eurogroup: Η διπλή πρόκληση για την Ευρώπη, οι πιέσεις στα ομόλογα και η ανάγκη ισορροπίας

Στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την άνοδο των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού από τη μία πλευρά και τις αυξανόμενες πιέσεις στις αγορές ομολόγων από την άλλη, εστίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στις δηλώσεις του πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τις δύο αυτές προκλήσεις, αναζητώντας την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη της οικονομίας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

«Όλοι μας αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση, μια εξίσωση που έχουμε μπροστά μας. Η εξίσωση αυτή είναι διπλή. Από τη μία πλευρά έχουμε αυξημένες τιμές ενέργειας και πληθωρισμό που ανεβαίνει, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε πιέσεις και προκλήσεις στην αγορά ομολόγων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι δύο αυτές προτεραιότητες δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους, καθώς η Ευρώπη οφείλει να κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

«Οι δύο λέξεις-κλειδιά εδώ είναι προστασία και διατήρηση. Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, πρέπει να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις, πρέπει να προστατεύσουμε κάθε Ευρωπαίο που βιώνει το κόστος του ενεργειακού σοκ. Ταυτόχρονα, πρέπει να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία του δημοσιονομικού μας πλαισίου», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν την ανάγκη να κινηθούν ταυτόχρονα προς τις δύο κατευθύνσεις, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία.

Οι διαφορετικές προτεραιότητες των χωρών και η ευρωπαϊκή ισορροπία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στις διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγώντας ότι αυτές επηρεάζουν και τις προτεραιότητες που θέτει κάθε χώρα στη συζήτηση.

Στις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup, με τις χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, να εμφανίζονται υπέρ μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και τις χώρες του Βορρά να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Όπως εξήγησε, οι διαφορετικές προτεραιότητες αντανακλούν τις οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνδυαστεί η στήριξη της οικονομίας με τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων.

Παράλληλα, επισήμανε πως παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, υπάρχει κοινή αναγνώριση της ανάγκης να αντιμετωπιστούν και τα δύο ζητήματα, μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων.

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Και πρέπει να το κάνουμε στο πλαίσιο των κανόνων που έχουμε μπροστά μας, στο πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας», ανέφερε.

«Ορισμένες χώρες βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ, ενώ άλλες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις δημοσιονομικές πιέσεις που παρατηρούμε και στις πιέσεις που καταγράφονται στα περιθώρια αποδόσεων των ομολόγων», δήλωσε.

Παρά τις διαφοροποιήσεις αυτές, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη δυνατότητα επίτευξης κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης.

«Στο τέλος της ημέρας, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η εστίαση είναι στον πυρήνα τους ευρωπαϊκές και πιστεύω ότι θα πετύχουμε τη σωστή ισορροπία, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», υπογράμμισε.

Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων

Ξεχωριστή θέση στις δηλώσεις του κατείχαν οι εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, με τον κ. Πιερρακάκη να επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις που καταγράφονται.

Όπως ανέφερε, οι πιέσεις αυτές συνδέονται τόσο με την αυξημένη ζήτηση για ιδιωτικό χρέος όσο και με τις αλλαγές που σημειώνονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

«Οι πιέσεις που βλέπουμε στις αγορές ομολόγων, τις οποίες προφανώς όλοι λαμβάνουμε υπόψη, αποτελούν επίσης συνάρτηση της αυξημένης ζήτησης για ιδιωτικό χρέος, αλλά και των αλλαγών που παρατηρούμε στο παγκόσμιο περιβάλλον. Πρόκειται για εξελίξεις που έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες εξετάζονται συνδυαστικά και θα αποτελέσουν μέρος της συζήτησης στο Eurogroup.

Ανάγκη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων

Πέρα από την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών πιέσεων, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε και στην ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση των μελλοντικών της προοπτικών.

Όπως υπογράμμισε, η αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η Ένωση χρειάζεται να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητές της.

«Πρέπει να ανταποκριθούμε στις άμεσες πιέσεις που έχουμε μπροστά μας σήμερα, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε επίγνωση ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, ότι η Ευρώπη πρέπει να απελευθερώσει τις δυνατότητές της για το αύριο», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην πρόοδο προς την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, η οποία θα συζητηθεί στο Eurogroup, ενώ το πακέτο για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία (MISP) περιλαμβάνεται στην ατζέντα του αυριανού Ecofin. Επανέλαβε, παράλληλα, ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις άμεσες προκλήσεις, χωρίς να υποτιμήσει τη σημασία των επενδύσεων που απαιτούνται για το μέλλον.

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