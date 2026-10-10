Η κρητική φιλοξενία πίσω από την υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών

Ισχυρό αποτύπωμα στην εμπειρία των επισκεπτών εξακολουθεί να αφήνει η Κρήτη, με τα ξενοδοχεία του νησιού να καταγράφουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και πρόθεσης σύστασης, επιβεβαιώνοντας ότι πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού βρίσκεται ένας παράγοντας που δύσκολα αποτυπώνεται μόνο με στατιστικά στοιχεία, η κρητική φιλοξενία και η μακρά παράδοση επαγγελματισμού του ανθρώπινου δυναμικού.

Η πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων στην Ελλάδα καταγράφει για την Κρήτη μέσο Net Promoter Score 63 μονάδων κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025 - Μαρτίου 2026, έναντι 57 μονάδων στο σύνολο της χώρας.

Ο δείκτης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν καταγράφει απλώς εάν ένας επισκέπτης έμεινε ικανοποιημένος από τη διαμονή του. Αποτυπώνει κυρίως, κατά πόσο είναι διατεθειμένος να προτείνει το ξενοδοχείο σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μέτρο εμπιστοσύνης και συνολικής εμπειρίας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Πέπη Μπιρλιράκη συνδέει την υψηλή επίδοση της Κρήτης με μια κουλτούρα φιλοξενίας που έχει διαμορφωθεί σε βάθος δεκαετιών και έχει περάσει πλέον από γενιά σε γενιά στους ανθρώπους του τουρισμού.

«Η Κρήτη είναι εξακουστή για τη φιλοξενία της, για την κρητική φιλοξενία αλλά και για τον επαγγελματισμό των ανθρώπων της. Επομένως, είναι πολύ φυσικό να βρίσκεται ψηλά στην ικανοποίηση των πελατών της», επισημαίνει.

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Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο Ρέθυμνο, όπου η ξενοδοχειακή παράδοση μετρά περίπου έξι δεκαετίες και έχει, όπως σημειώνει, δημιουργήσει τη δική της «σχολή» στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο επισκέπτης.

«Η σχολή του Ρεθύμνου στα ξενοδοχεία έχει μια ιστορία περίπου 60 χρόνων και είναι ξακουστή για τον επαγγελματισμό της. Υπάρχει γνώση, εμπειρία και μια αντίληψη για τη φιλοξενία που έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια», αναφέρει η κ. Μπιρλιράκη. Η ίδια στέκεται παράλληλα σε μια λιγότερο ορατή πλευρά της διεθνούς παρουσίας του κρητικού τουρισμού, αυτή της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί στο νησί και η οποία, όπως υπογραμμίζει, προκαλεί ενδιαφέρον και εκτός Ελλάδας.

«Όπου ταξιδεύω, σε χώρες της Ασίας και της Ευρώπης, μας ζητούν να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη τους. Αυτό δείχνει ότι η γνώση και η εμπειρία που έχει αναπτυχθεί εδώ, αναγνωρίζονται πλέον και διεθνώς», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ δείχνουν ότι η Κρήτη κινήθηκε υψηλότερα από τον πανελλαδικό δείκτη στους τέσσερις από τους πέντε μήνες της εξεταζόμενης περιόδου. Από τις 61 μονάδες τον Νοέμβριο και τις 57 τον Δεκέμβριο, ο δείκτης ανέβηκε στις 65 μονάδες τον Ιανουάριο και στις 66 τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Με μέσο δείκτη 63 μονάδων, η Κρήτη βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των περιοχών που εξετάζονται στη μελέτη, πίσω από την Ήπειρο, τις Κυκλάδες, τη Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά έξι μονάδες υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Σε τούτο το σημείο έχει σημασία ότι η μέτρηση αφορά τη χειμερινή περίοδο, όταν η τουριστική δραστηριότητα στο νησί είναι αισθητά περιορισμένη σε σχέση με την αιχμή της θερινής σεζόν. Η επίδοση, συνεπώς, αφορά τα ξενοδοχεία που παραμένουν ενεργά και την εμπειρία που προσφέρουν σε μια περίοδο με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις.

Η μελέτη δεν δίνει ξεχωριστά στοιχεία για Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά και Λασίθι, ούτε επιμέρους βαθμολογίες για παραμέτρους όπως η εξυπηρέτηση, η καθαριότητα, τα δωμάτια, το πρωινό ή η σχέση ποιότητας-τιμής. Αποτυπώνει τη συνολική εμπειρία των πελατών από το ξενοδοχειακό προϊόν της Κρήτης, με τα δεδομένα να προέρχονται από τη ReviewPro και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από το INSETE Intelligence.

Στο μεταξύ, το Ρέθυμνο επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία και στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του τουρισμού. Σύμφωνα με την κ. Μπιρλιράκη, το επόμενο διάστημα η πόλη θα φιλοξενήσει δύο μεγάλα συνέδρια με επίκεντρο τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ποιότητα των υπηρεσιών, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των προορισμών.

Για το Ρέθυμνο και συνολικά για την Κρήτη, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες, αλλά να διατηρούν εκείνο το στοιχείο που επί δεκαετίες αποτελεί μέρος της τουριστικής τους ταυτότητας: έναν τρόπο φιλοξενίας που συνδυάζει την προσωπική επαφή με τον επαγγελματισμό και μετατρέπει τον επισκέπτη σε άνθρωπο που θέλει να επιστρέψει.

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