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ΣΠΙΤΙ

Καλοριφέρ: Το απλό κόλπο με ένα ράφι που μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης

Διακόσμηση καλοριφέρ
clock 13:05 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απλό ράφι πάνω από το καλοριφέρ μπορεί να βοηθήσει στη θέρμανση του σπιτιού και να περιορίσει τα έξοδα, χωρίς να απαιτούνται εργασίες ανακαίνισης ή μεγάλη δαπάνη.

Η λογική βασίζεται σε μια απλή αρχή της φυσικής. Κι αυτή είναι ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς το ταβάνι και, αν δεν ανακατευθυνθεί, μπορεί να μη διαχέεται αποτελεσματικά στον χώρο όπου κινούνται οι ένοικοι. Ένα ράφι τοποθετημένο πάνω από το θερμαντικό σώμα μπορεί να αλλάξει την πορεία του, κατευθύνοντάς τον περισσότερο προς το εσωτερικό του δωματίου.

Σύμφωνα με ειδικό στην ενεργειακή απόδοση, η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανομή της θερμότητας και να οδηγήσει σε εξοικονόμηση από 20 έως 50 ευρώ.

Για να κυκλοφορεί σωστά ο αέρας, προτείνεται το ράφι να βρίσκεται περίπου 10 έως 15 εκατοστά πάνω από το καλοριφέρ, χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία του. Υπάρχουν, παράλληλα, και άλλες απλές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Η μείωση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη κατά έναν βαθμό μπορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος θέρμανσης, ενώ η στεγανοποίηση σε πόρτες και παράθυρα βοηθά να μη χάνεται θερμότητα από χαραμάδες.

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αντικαθιστούν την καλή μόνωση ή ένα αποδοτικό σύστημα θέρμανσης, μπορούν όμως να συμβάλουν στη διαχείριση της ενέργειας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες και οι λογαριασμοί αυξάνονται.

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