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ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Φωτιά σε πλοίο ανοικτά του Ομάν

στενά ορμούζ πλοία
clock 12:20 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που βρισκόταν στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

“Ο καπετάνιος ενός άλλου πλοίου ανέφερε ότι είδε ένα πλοίο να φλέγεται. Η τύχη του πληρώματος δεν είναι γνωστή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις”, επεσήμανε η UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε 9 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χάσαμπ, στο Ομάν.

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Πυρκαγιά Πλοίο στενά του Ορμούζ
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