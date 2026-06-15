Η σκοτεινή πλευρά του OnlyFans και το δίκτυο των «managers» που λειτουργούν ως μαστροποί

Τη συστηματική εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς και τη βία που υφίστανται δημιουργοί περιεχομένου στο OnlyFans από άτομα που αυτοαποκαλούνται «managers» (OFM), φέρνει στο φως μια σοκαριστική έρευνα του BBC.

Μέσα από μαρτυρίες 60 γυναικών και διείσδυση σε ιδιωτικές ομάδες του Telegram με χιλιάδες μέλη, η έρευνα αποκαλύπτει πώς υποσχέσεις για οικονομική επιτυχία μετατρέπονται γρήγορα σε εφιάλτη ελέγχου, οικονομικής υπεξαίρεσης, ακόμα και σωματικών επιθέσεων.

Ενώ η πλατφόρμα, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων, νομικοί και ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κατηγορώντας την εταιρεία για αδράνεια και ανεπαρκή προστασία των χρηστών της απέναντι σε σύγχρονες μορφές δουλείας.

Η Ρεμπέκα, δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, εντάχθηκε σε ένα πρακτορείο, αφού της υποσχέθηκαν ότι θα τη βοηθήσουν να κερδίσει περισσότερα χρήματα στην πλατφόρμα ενηλίκων… Αντίθετα, όπως λέει, την κακοποίησαν, απείλησαν την κόρη της και έστειλαν βίαιους κουκουλοφόρους να της επιτεθούν στο σπίτι της.

«Στην αρχή ήταν υπέροχοι». Η 29χρονη από τη νότια Ουαλία λέει ότι οι νέοι της μάνατζερ της έλεγαν ότι είναι όμορφη και ότι «δεν είχαν ξαναδεί κορίτσι» σαν κι αυτήν. Όμως, μέσα σε λίγες εβδομάδες έγιναν «αρκετά ελεγκτικοί», προσβάλλοντας την εμφάνισή της και απαγορεύοντάς της να βγαίνει έξω με τους φίλους της, όπως περιγράφει στο ντοκιμαντέρ του BBC Three, «OnlyFans: Inside the Machine».

Η κακοποιητική συμπεριφορά κλιμακώθηκε αφότου η ίδια άλλαξε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού της, ανησυχώντας ότι το πρακτορείο –το οποίο είχε πρόσβαση στον λογαριασμό της– θα την απέκλειε από αυτόν. «Θα εξαφανίσω εσένα και την κόρη σου», έγραφε ένα μήνυμα που περιήλθε σε γνώση του BBC.

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Ένα τούβλο έσπασε το παράθυρό της και, λίγες εβδομάδες αργότερα, δύο κουκουλοφόροι έφτασαν στο σπίτι της. Ο ένας μπήκε μέσα, όπως λέει, την έπιανε από τον λαιμό και την πέταγε «πάνω-κάτω στις σκάλες». Η ίδια έδειξε στο BBC φωτογραφίες με μώλωπες στα πόδια και στον λαιμό της.

Η περιπέτειά της αποτελεί μέρος ενός μοτίβου καταγγελιών κατά μάνατζερ, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται στο διαδίκτυο ως «OnlyFans managers» (OFM). Υπόσχονται να βοηθήσουν τις δημιουργούς να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στην πλατφόρμα, αλλά, όπως δείχνουν τα ευρήματα του BBC, μερικές φορές αποδεικνύονται εκμεταλλευτές και απειλητικοί.

Το BBC μελέτησε τις μαρτυρίες 60 δημιουργών του OnlyFans από το Ηνωμένο Βασίλειο και κατάφερε να διεισδύσει σε μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ομάδες του Telegram για μάνατζερ, με το όνομα OFM Empire, η οποία αριθμεί 24.000 μέλη.

Εκεί βρήκαν συμβουλές για το πώς να στρατολογούν δημιουργούς, να παίρνουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους και να καρπώνονται τα κέρδη – συχνά χρησιμοποιώντας την απειλή βίας. Ένας χρήστης αποκάλεσε αυτό το σύστημα «μέθοδο του μαστροπού».

Το OnlyFans γνωρίζει τις ανησυχίες για τους άκρως εκμεταλλευτικούς OFM εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, όταν οι καταγγελίες για πρακτορεία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον διεθνή τύπο.

Ωστόσο, για πρώτη φορά, η έρευνα εστιάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρίσκεται η έδρα του OnlyFans. Δείχνει ότι η πλατφόρμα δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τις δημιουργούς από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρους που εξέτασαν τα ευρήματα της έρευνας.

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«Όσα βίωσε η Ρεμπέκα είναι όλα αναγνωρισμένα σημάδια εκμετάλλευσης – έλεγχος, εξαναγκασμός, οικονομική πίεση και αδυναμία ελεύθερης αποχώρησης», δηλώνει στο BBC η ανεξάρτητη επίτροπος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της σύγχρονης δουλείας, Έλενορ Λάιονς.

«Είναι κάτι που η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει λεπτομερέστερα… πιθανόν να έχουμε να κάνουμε με μια πλατφόρμα που διευκολύνει την εκμετάλλευση και την κακοποίηση».

Ένας εκπρόσωπος του OnlyFans δήλωσε: «Ο ισχυρισμός ότι “κλείνουμε τα μάτια” [σε αυτά τα ζητήματα] είναι αβάσιμος».

Η εταιρεία λαμβάνει υπόψιν την ασφάλεια των χρηστών «εξαιρετικά σοβαρά» και επενδύει «σε μεγάλο βαθμό» σε μέτρα για την προστασία της κοινότητάς της, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι εκπληρώνει όλα τα καθήκοντά της βάσει του Νόμου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

«Η σχέση του OnlyFans είναι με τους δημιουργούς και τους θαυμαστές μας και δεν συνδεόμαστε ούτε εγκρίνουμε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων μάνατζμεντ. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να επηρεάσουμε τυχόν συμβατικές σχέσεις που οι δημιουργοί επιλέγουν να συνάψουν εκτός της πλατφόρμας, καθώς δεν αποτελούμε συμβαλλόμενο μέρος σε αυτές».

Περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια δημιουργοί του OnlyFans παγκοσμίως ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες για τους συνδρομητές τους που πληρώνουν. Η πλατφόρμα κρατάει προμήθεια 20%.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το OnlyFans, η Fenix International Limited, αποτελεί ένα από τα success stories των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφοντας ετήσια κέρδη προ φόρων ύψους 684 εκατομμυρίων δολαρίων (589 εκατ. ευρώ) στην τελευταία της οικονομική αναφορά.

Ένα παγκόσμιο οικοσύστημα από OFM έχει αναπτυχθεί παράλληλα με την πλατφόρμα, κυνηγώντας την επιτυχία. Υπόσχονται να προσελκύσουν περισσότερους συνδρομητές και να αυξήσουν τα έσοδα – και, ως αντάλλαγμα, οι OFM κρατούν ένα ποσοστό από τα προ φόρων κέρδη των δημιουργών, συνήθως το 50%.

Η Τζία Κλαρκ, μια δημιουργός από το Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσιεύει στο OnlyFans από την έναρξή του πριν από 10 χρόνια, λέει ότι δέχεται περισσότερα μηνύματα από OFM παρά από θαυμαστές.

«Η ιδέα [των OFM] είναι πολύ καλή, απλώς υπάρχουν πάρα πολλοί ανειδίκευτοι άνθρωποι… επειδή δεν υπάρχουν κανονισμοί, τα μοντέλα δεν ξέρουν ποιον να εμπιστευτούν», λέει, περιγράφοντας ορισμένους OFM ως «αρπακτικά».

Συμβόλαια δημιουργών με OFM που μοιράστηκαν με το BBC δείχνουν μάνατζερ να κρατούν έως και το 70% των κερδών. Πολλοί απαιτούν πλήρη πρόσβαση στους κωδικούς του λογαριασμού και επιβάλλουν πρόστιμα σε δημιουργούς που προσπαθούν να σπάσουν τα συμβόλαια πρόωρα.

«Οι [OFM] εκμεταλλεύονται την κατάσταση… πράγμα που ουσιαστικά θέτει αυτούς τους δημιουργούς περιεχομένου σε κατάσταση υποδούλωσης προς τους ατζέντηδες και τα πρακτορεία, παγιδευμένους σε ένα συμβόλαιο που είναι άδικο», λέει ο Ματ Τζιούρι από τη δικηγορική εταιρεία McCue Jury & Partners, που ειδικεύεται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Σόφι Κεμπ, επικεφαλής δημοσίου δικαίου στην Kingsley Napley, συμφωνεί: «Αυτή δεν είναι καθόλου μια δίκαιη συμβατική κατάσταση. Φαίνεται να είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο για την εκμετάλλευση των δημιουργών».

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Αρκετές από τις 60 δημιουργούς με τις οποίες μίλησαν οι ερευνητές του βρετανικού δικτύου είπαν ότι οι μάνατζέρ τους είχαν αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και στη συνέχεια είπαν ψέματα για τα κέρδη τους προκειμένου να καρπωθούν περισσότερα χρήματα. Μία είπε ότι ο μάνατζέρ της άλλαξε τον κωδικό πρόσβασής της για να την αποκλείσει. Μια άλλη ανέφερε ότι ο OFM της άλλαξε τα τραπεζικά στοιχεία στον λογαριασμό, ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας στον ίδιο.

Παρόμοιες τακτικές συζητούνται ανοιχτά στο κανάλι Telegram του OFM Empire. ω«Δημιουργήστε ένα email και κωδικό πρόσβασης για το [OnlyFans] τους. Δεν μπορούν να συνδεθούν», λέει ένας χρήστης. «Έχω πρόσβαση στην [πλατφόρμα πληρωμών] τους ξανά με το όνομά τους, [αλλά] στο email που δημιούργησα εγώ. Και τον κωδικό πρόσβασης. Έχω τον πλήρη έλεγχο των πάντων».

Το OnlyFans διαθέτει «αυστηρές διαδικασίες ταυτοποίησης, ελέγχους πληρωμών και συνεχή έλεγχο των λογαριασμών», αναφέρει ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Εάν εγερθούν ανησυχίες για έναν λογαριασμό, το OnlyFans θα περιορίσει αμέσως τον λογαριασμό, θα ερευνήσει και θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο δημιουργός έχει τον έλεγχο του λογαριασμού του, πρόσθεσε.

Ωστόσο, όταν μια γυναίκα δημοσιογράφος του BBC δημιούργησε έναν λογαριασμό με επαληθευμένη φωτογραφία, μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τα τραπεζικά στοιχεία ενός άνδρα συναδέλφου της για να λάβει δοκιμαστικές πληρωμές.

Το OnlyFans δήλωσε στο BBC ότι: «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ένας δημιουργός ζητά πληρωμή από τον λογαριασμό του στο OnlyFans, οι τρίτοι πάροχοι πληρωμών μας πραγματοποιούν ελέγχους επιβεβαίωσης δικαιούχου κατά την επεξεργασία αυτής της πληρωμής. Όπου αυτός ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής, η πληρωμή απορρίπτεται».

Η Ρεμπέκα λέει ότι άλλαξε τον κωδικό πρόσβασής της στο OnlyFans αφού μια φίλη της με τον ίδιο OFM είδε τα στοιχεία σύνδεσής της να αλλάζουν από αυτούς χωρίς τη συγκατάθεσή της, αποκλείοντάς την από τον λογαριασμό.

Η μητέρα ενός παιδιού λέει ότι ακολούθησαν απειλητικά τηλεφωνήματα και μηνύματα. «Μου στέλνει την ίδια μου τη διεύθυνση, λέγοντάς μου πώς πρόκειται να αρπάξει εμένα και την κόρη μου από τα μαλλιά», λέει η Ρεμπέκα. «Θα τα πούμε σύντομα, πόρνη», έγραφε ένα άλλο μήνυμα που είδε το BBC.

Ένα τούβλο έσπασε το παράθυρο της Ρεμπέκα λίγες μέρες αργότερα, όπως λέει, και παρόλο που κάλεσε την αστυνομία, φοβόταν πολύ για να αναφέρει το πρακτορείο του OnlyFans. Περιγράφει την επίθεση που δέχτηκε, τρεις εβδομάδες αργότερα, όταν δύο κουκουλοφόροι ήρθαν στο σπίτι της.

«Ήταν [ο ένας από τους άνδρες] από πάνω μου, με είχε πιάσει από τον λαιμό, κι εγώ απλώς προσπαθούσα να πιάσω το τηλέφωνό μου για να πάρω κάποιον, γιατί σκέφτηκα, αυτό ήταν, τελείωσα. Αφού πέτυχαν τον σκοπό τους [να με εκφοβίσουν], σταμάτησαν και έφυγαν». Η Ρεμπέκα είναι πεπεισμένη ότι και τα δύο περιστατικά συνδέονταν με τον μάνατζέρ της. «Δεν έχω προηγούμενα με κανέναν άλλον».

Δεν είναι η μόνη δημιουργός που λέει ότι αντιμετώπισε απειλές. Μια άλλη γυναίκα, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, λέει ότι αρχικά συμφώνησε να δίνει μεταξύ 35% και 40% των κερδών της, αλλά αργότερα αποφάσισε ότι το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλό.

«Μου είπε ότι αν θέλω να μειώσω το ποσοστό, τότε πρέπει να του πληρώσω 10.000 λίρες λόγω του χρόνου και της προσπάθειας που έχει επενδύσει σε μένα». Όταν αρνήθηκε, όπως λέει, ο μάνατζέρ της της είπε ότι «θα πάθει αυτό που της αξίζει».

«Θα έρθει στο σπίτι μου; Θα διαγράψει τον λογαριασμό μου; Μου έλεγε ιστορίες για το τι έχει κάνει σε άλλα κορίτσια, όπως πώς κατάφερε να διαγραφούν οι λογαριασμοί τους, πώς έστειλε δικηγόρους στα σπίτια τους», λέει.

«Δεχόμουν ένα περίεργο μήνυμα κάθε εβδομάδα – θα πάθεις αυτό που σου αξίζει. Απλώς περίμενε, έρχεται». Έκτοτε έχει αποχωρήσει από αυτόν τον μάνατζερ.

Η Λιάν, 33 ετών, υπέγραψε ένα συμβόλαιο που έδινε στον μάνατζέρ της πρόσβαση στον λογαριασμό της και τη δυνατότητα να αλλάξει τη διεύθυνση email σε αυτόν, καθώς και το 50% των προ φόρων κερδών της – αφού το OnlyFans είχε κρατήσει τη δική του προμήθεια.

Το συμβόλαιο, το οποίο είδε το BBC, ανέφερε ότι θα έπρεπε να ικανοποιεί τα αιτήματα των συνδρομητών για περιεχόμενο εντός 24 ωρών. Η ίδια λέει ότι ξεκαθάρισε στον μάνατζέρ της όταν υπέγραψε ότι δεν θα έφτιαχνε ξεκάθαρα σεξουαλικά βίντεο – αλλά εκείνοι την πίεζαν συνεχώς να το κάνει.

Τελικά συμφώνησε να βιντεοσκοπήσει ένα για να τους «κλείσει το στόμα», όπως λέει, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα πουληθεί στους ακολούθους της για λιγότερο από 250 δολάρια (215 ευρώ). Ένιωσε ναυτία μετά τη βιντεοσκόπηση και δεν το παρακολούθησε καν, λέει. Η Λιάν ανακάλυψε αργότερα ότι είχε πουληθεί για λιγότερο από 40 δολάρια (34 ευρώ). «Απλώς με έκανε να νιώσω τόσο αηδιαστικά και τόσο υποτιμητικά», λέει. Δεν δημοσιεύει πλέον στο OnlyFans.

Το OnlyFans γνώριζε τις ανησυχίες σχετικά με τους OFM που λειτουργούν ως μαστροποί μέσω της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γνωρίζουμε επίσης για τουλάχιστον μία δημιουργό που προσπάθησε άμεσα να ενημερώσει την εταιρεία.

Η Ράιλι προειδοποίησε την πλατφόρμα για συζητήσεις στο OFM Empire που υποδήλωναν ότι ατζέντηδες αγόραζαν και πουλούσαν συμβόλαια δημιουργών χωρίς οι ίδιες να το γνωρίζουν. «Οι τακτικές αυτών των ομάδων γίνονται συνεχώς όλο και πιο εκμεταλλευτικές», έγραψε σε ένα email προς την ομάδα υποστήριξης του OnlyFans το 2024, το οποίο είδε το BBC.

Της ζητήθηκε να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία και έστειλε συνδέσμους για το OFM Empire και στιγμιότυπα οθόνης από μηνύματα στο φόρουμ. Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να λάβει μέτρα το OnlyFans, της είπαν αργότερα.

«Οποιοιδήποτε κακόβουλοι παράγοντες εκμεταλλεύονται δημιουργούς» θα πρέπει να αναφέρονται στο OnlyFans και, όπου είναι απαραίτητο, στην αστυνομία, δήλωσε η πλατφόρμα στο BBC, ώστε «να λογοδοτήσουν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα εναντίον τους για την προστασία της κοινότητας των δημιουργών μας».

Η επίτροπος κατά της σύγχρονης δουλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Έλενορ Λάιονς, λέει ότι το OnlyFans έχει νομική υποχρέωση να προστατεύει τους χρήστες από παράνομο περιεχόμενο και να ενεργεί γρήγορα για την αφαίρεσή του όταν υποπίπτει στην αντίληψή του.

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αναφέρονται περιπτώσεις εκμετάλλευσης, αλλά φαίνεται να μην αντιμετωπίζονται σωστά», λέει κοιτώντας τα email της Ράιλι. «Αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το εάν το OnlyFans εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις για την προστασία των χρηστών».

Η Λάιονς λέει ότι «ήδη συνεργάζεται» με την Ofcom –την ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο– και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι «πρέπει να δώσουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή».

Οι OFM θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο έλεγχο και ενδεχομένως να απαιτείται άδεια για τη λειτουργία τους, προσθέτει. Η Ofcom δήλωσε ότι οι μαρτυρίες των θυμάτων που παρουσιάζονται σε αυτή την έρευνα είναι «βαθύτατα ανησυχητικές».

«Οι ελεγχόμενοι ιστότοποι και εφαρμογές, όπως το OnlyFans, πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες τους για τη διευκόλυνση διάπραξης αδικημάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Ωστόσο, τυχόν αδικήματα που λαμβάνουν χώρα εξ ολοκλήρου εκτός διαδικτύου δεν εμπίπτουν στον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

Η Λίλι Φίλιπς, μία από τις δημιουργούς με τα υψηλότερα κέρδη στο OnlyFans στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ότι η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από τους OFM δημιουργεί «έναν επικίνδυνο χώρο όπου ευάλωτοι άνθρωποι μπορούν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης».

«Ο κόσμος συνειδητοποιεί πόσα χρήματα μπορείς να βγάλεις από το OnlyFans. Οπότε, ξέρετε, όλοι θέλουν ένα κομμάτι από την πίτα, ειδικά οι άνδρες… θέλουν το μικρό τους κομμάτι», λέει.

Η Σόφι Κεμπ, από τη δικηγορική εταιρεία Kingsley Napley, αναφέρει ότι το OnlyFans έχει καθήκον μέριμνας προς τους δημιουργούς του και, με βάση τα στοιχεία, πιστεύει ότι «είναι απλώς θέμα χρόνου πριν το OnlyFans αντιμετωπίσει αγωγές για αμέλεια από δημιουργούς που έχουν υποστεί βλάβη».

Η Ρεμπέκα λέει ότι ήθελε να αποδείξει στο παλιό της πρακτορείο ότι έκαναν λάθος, κάνοντας επιτυχία με τη δουλειά της στο OnlyFans. Τώρα έχει υπογράψει με ένα πρακτορείο όπου τη διαχείριση του περιεχομένου έχουν γυναίκες, κάτι που, όπως λέει, την κάνει να «νιώθει πολύ καλύτερα».

Το να είσαι δημιουργός στο OnlyFans «δεν πρόκειται να είναι κάτι για πάντα», λέει, και μια μέρα ελπίζει να έχει βγάλει αρκετά χρήματα για να αποκτήσει ίσως τη δική της σχολή ιππασίας.

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