Ώρες αγωνίας στις Γούβες – Λουόμενοι έσωσαν 30χρονο που παρασύρθηκε στη θάλασσα

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Από θαύμα σώθηκε 30χρονος τουρίστας που παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούβες, την ώρα που κολυμπούσε.

Ο άνδρας βρέθηκε σε δυσχερή θέση μέσα στη θάλασσα, ενώ στην παραλία είχε υψωθεί κόκκινη σημαία λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τον ναυαγοσώστη να έχει ήδη αποχωρήσει σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωράριο.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα ισχυρά κύματα, λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα για να τον βοηθήσουν, χωρίς αρχικά να μπορούν να τον προσεγγίσουν με ασφάλεια.

Μετά από αρκετά λεπτά, ένας λουόμενος του βούτηξε στη θάλασσα με σωσίβιο και κατάφερε, με τη συνδρομή δύο ακόμα ατόμων να τον ανασύρει στην ακτή.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

(Φωτογραφία από το περιστατικό)

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