Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «32» - Αυλαία απόψε με Νότια Αφρική – Καναδάς

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Οι τρεις πρώτες αγωνιστικές των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ανήκουν στο παρελθόν και σειρά παίρνουν τα νοκ–άουτ παιχνίδια, αρχής γενομένης από τη φάση των «32». Οι αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί από την 28η Ιουνίου έως την 4η Ιουλίου, με την αυλαία ν' ανοίγει απόψε (28/6-22:00) το ματς, Νότια Αφρική – Καναδάς.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Πορτογαλία – Κροατία, Ολλανδία – Μαρόκο, Βραζιλία – Ιαπωνία, Ισπανία – Αυστρία και Γαλλία – Σουηδία. Αντίθετα, στα… μαλακά έπεσε η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή, που θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο θα αναζητήσει ακόμα ένα «θαύμα» μετά την παρθενική του πρόκριση στα νοκ–άουτ.

Τα 16 ζευγάρια του Μουντιάλ και το πρόγραμμα



Κυριακή 28 Ιουνίου

22:00 ~ Νότια Αφρική – Καναδάς

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 ~ Βραζιλία – Ιαπωνία



23:30 ~ Γερμανία – Παραγουάη

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 ~ Ολλανδία – Μαρόκο



20:00 ~ Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 ~ Γαλλία – Σουηδία



04:00 ~ Μεξικό – Εκουαδόρ



19:00 ~ Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό



23:00 ~ Βέλγιο – Σενεγάλη

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ~ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Βοσνία



22:00 ~ Ισπανία – Αυστρία

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 ~ Πορτογαλία – Κροατία



06:00 ~ Ελβετία – Αλγερία



21:00 ~ Αυστραλία – Αίγυπτος

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 ~ Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι



04:30 ~ Κολομβία – Γκάνα

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