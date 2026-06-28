Βίντεο ντοκουμέντο: Τέσσερις νεαροί ληστεύουν 18χρονα δίδυμα στο μετρό - Άρπαξαν σταυρούς με τη βία

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη επίθεση τεσσάρων νεαρών, ανάμεσα στους οποίους δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών, σε βάρος 18χρονων δίδυμων αδελφών σε σταθμό του μετρό.

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αποτυπώνονται οι δράστες να ξυλοκοπούν τα δύο αδέλφια. Αρχικά αφαίρεσαν με τη βία έναν χρυσό σταυρό με την αλυσίδα του από το πρώτο παιδί και αμέσως μετά άρπαξαν έναν μεταλλικό σταυρό από τον αδελφό του.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι επιτιθέμενοι ανάγκασαν ένα από τα θύματα να κοιτάξει την κάμερα κινητού τηλεφώνου και να «ικετεύσει» για να του επιστραφεί το κόσμημα. Η πράξη αυτή καταγράφηκε από τους ίδιους με σκοπό τον δημόσιο εξευτελισμό του νεαρού.

Η κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων. Ο πρώτος από τους νεαρούς εντοπίστηκε το επόμενο μεσημέρι κοντά στη στάση του τραμ στο Καλαμάκι, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι τρεις συνεργοί του στην περιοχή της Καλλιθέας. Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ όλοι τους έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα στατιστικά στοιχεία του σχεδίου «Αριάδνη». Μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, οι αστυνομικοί της συγκεκριμένης δύναμης έχουν προχωρήσει σε 40 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες, με τις μισές από αυτές να αφορούν υποθέσεις αρπαγής αλυσίδων από πολίτες.

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