Μουντιάλ 2026: «Τέλος» ο Στηβ Κλαρκ από τον πάγκο της Σκωτίας μετά τον αποκλεισμό

Ο Στιβ Κλαρκ, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, παραιτήθηκε από τη θέση του, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 62χρονος ολοκληρώνει μια επταετή θητεία, κατά την οποία οδήγησε τη Σκωτία στην πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών έπειτα από 28 χρόνια, ενώ παράλληλα εξασφάλισε δύο διαδοχικές προκρίσεις σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Σκωτία κατέλαβε την τρίτη θέση στον 3ο όμιλο, όμως δεν συγκαταλέχθηκε στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των νοκ άουτ. Στον όμιλο αντιμετώπισε την Αϊτή, το Μαρόκο και τη Βραζιλία.

«Ο πιο επιτυχημένος προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας αποφάσισε να ολοκληρώσει την επταετή παρουσία του στον πάγκο, μετά την επιβεβαίωση του αποκλεισμού της Σκωτίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026», ανέφερε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας σε ανακοίνωσή της.

Τον Μάιο, ο Κλαρκ είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο, βάσει του οποίου θα παρέμενε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, ενώ επρόκειτο επίσης να καθοδηγήσει τη Σκωτία στο Euro 2028, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Βρετανία και η Ιρλανδία.

«Το πιο συγκινητικό κομμάτι αυτού του αποχαιρετισμού αφορά τους ποδοσφαιριστές μου, χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε ζήσει όλες αυτές τις στιγμές που συλλέξαμε από το 2019 μέχρι σήμερα», δήλωσε ο Κλαρκ.

«Αξίζουν κάθε έπαινο και κάθε αποθέωση που λαμβάνουν και ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να είμαι ο προπονητής τους.

Σας ευχαριστώ για όλα και εύχομαι καλή επιτυχία στον διάδοχό μου».

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